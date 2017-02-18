به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب در خلال همایش فرصت های سرمایه گذاری استان سمنان با رویکرد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که ظهر شنبهدر تهران برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز در برنامه ششم توسعه، ابراز داشت: در صورتی می توانیم به رشد پایدار اقتصادی دست یابیم که تصمیم جدی درباره مقابله با قاچاق کالا را اخذ کنیم.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه بسیاری از موسسه‌های مالی و اعتباری کشور به موسسه‌های مالی و اعتباری جهانی ملحق می شوند و پیش نیاز این امر اصلاح ساختاری امور اقتصادی و بانکداری است که یکی از مقوله های مرتبط با اصلاح این ساختار، مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز محسوب می شود که امروز خوشبختانه این امر در برنامه ششم توسعه قرار دارد و امیدواریم در اجرای آن بیش از گذشته موفق باشیم.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر بخش های برنامه ششم توسعه، گفت: در این برنامه رشد اقتصادی سال آتی هشت درصد در نظر گرفته شده که امری به واقع بالا است که ۵.۲درصد آن از طریق سرمایه گذاری و ۲.۸آن از طریق بهره وری سند توسعه برنامه ششم پیش بینی شده است که این امر قطعا اهمیت جذب سرمایه های بخش خصوصی و خارجی را به اقتصاد ایران اسلامی، مسجل و مشخص می سازد.

کاتب با بیان اینکه سرمایه گذاری می تواند تحول عظیمی در اقتصاد کشور به وجود آورد، ابراز داشت: یکی از چالش های صنایع تولیدی کشور در گذشته مالیات بر ارزش افزوده بود که تولید کنندگان به واقع درباره آن به خوبی توجیح نشده بودند و این امر مشکلاتی را برایشان به وجود آورده بود اما امروز با تصمیم گیری های خوبی که در برنامه ششم اخذ شد ماخذ دریافت مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهایی تغییر کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله منطقه اقتصادی گرمسار نیز اشاره ای کرد و گفت:۳۷۰میلیارد ریال قرارداد برای ایجاد زیرساخت های لازم این منطقه اقتصادی مانند راه، محوطه سازی، زیرساخت های مرتبط با وزارت نیرو و ... صورت گرفته که امیدواریم با همکاری مسئولان شاهد برطرف شدن تمامی کاستی های این مجموعه ارزشمند در غرب استان سمنان باشیم.

عضو خانه ملت گفت: از دو هزار واحد صنعتی فعال در سمنان، یک هزار واحد در گرمسار حضور دارند که این امر در کنار فاصله نزدیک به تهران دو مزیت سرمایه گذاری در این ناحیه صنعتی هستند.