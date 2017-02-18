تعطیلی فردای مدارس مشهد در دست بررسی است

محمدرحیم نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حوادث ناشی از بارش برف در مشهد، اظهار کرد: حادثه و اتفاق وخیمی در اثر بارش برف نداشته ایم و تنها حادثه اصلی در ۲۰ کیلومتری مشهد بود که متاسفانه منجر به کشته شدن تعدادی از مسافران شد.

وی افزود: تمامی نهادها و دستگاه ها نیز آمادگی کامل دارند، شکستگی درختان نیز با توجه به حجم سنگین برف طبیعی است.

فرماندار مشهد با بیان اینکه به استانداری نیز اعلام شده بود تا در صورت نیاز نیروهای نظامی می توانند وارد عمل شوند، ادامه داد: خوشبختانه تاکنون با شرایط بحرانی مواجه نشدیم و دستگاه های مربوطه خودشان در حال خدمت رسانی رسانی هستند.

وی تصریح کرد: در خصوص تعطیلی مدارس در روز یکشنبه نیز باید شرایط سنجیده شود و در صورت نیاز با هماهنگی آموزش پرورش استان تعطیلی یا عدم تعطیلی مدارس استان را نیز زودتر اعلام کنیم.

نوروزیان در خصوص تعطیلی دانشگاه ها و ادرات نیز عنوان کرد: در خصوص تعطیلی دانشگاه ها باید خود مجمع دانشگاه ها تصمیم بگیرند و به دانشجویان و کارکنان خود اطلاع دهند.