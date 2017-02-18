وقوع ۶۳ حادثه در گلستان/ امدادرسانی به ۱۲۴۲ نفر

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد بهمن ماه جمعیت هلالاحمر گلستان اظهار کرد: در بهمن ماه سال جاری ۶۳ حادثه در استان گلستان رخ داده است.
وی تصریح کرد: از این تعداد ۱۱ حادثه مربوط به برف و کولاک، ۴۰ مورد مربوط به حوادث جادهای، پنج مورد حوادث شهری و سه حادثه در کوهستان است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از امدادرسانی به یک هزار و ۲۴۲ نفر خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۴۳ نفر در برف و کولاک، ۱۱۷ نفر جادهای، ۴۵ نفر در حوادث کوهستان و پنج نفر در حوادث شهری بودهاند.
وی افزود: در این مدت ۹۷ تیم عملیاتی متشکل از ۲۷۲ نیرو و ۶۹ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی اعزام شدند.
احمدی از اسکان چهار نفر حادثه دیده در مناطق کوهستانی خبر داد و گفت: پنج مورد هم رهاسازی از برف و کولاک انجام شده است.
وی تصریح کرد: در این ایام ۴۷ نفر توسط نیروهای امدادی تحت درمان قرار گرفتند که از این تعداد ۴۱ نفر به بیمارستان منتقل و ۶ نفر هم به صورت سرپایی درمان شدند.
نظر شما