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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر گلستان خبر داد

وقوع ۶۳ حادثه در گلستان/ امدادرسانی به ۱۲۴۲ نفر

وقوع ۶۳ حادثه در گلستان/ امدادرسانی به ۱۲۴۲ نفر

گرگان - مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر گلستان از وقوع ۶۳ حادثه در بهمن ماه امسال در گلستان خبر داد و گفت: در این یک ماه به یک هزار و ۲۴۲ نفر امدادرسانی شده است.

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد بهمن‌ ماه جمعیت هلال‌احمر گلستان اظهار کرد: در بهمن‌ ماه سال جاری ۶۳ حادثه در استان گلستان رخ‌ داده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۱۱ حادثه مربوط به برف و کولاک، ۴۰ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، پنج مورد حوادث شهری و سه حادثه در کوهستان است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر گلستان از امدادرسانی به یک هزار و ۲۴۲ نفر خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۴۳ نفر در برف و کولاک، ۱۱۷ نفر جاده‌ای، ۴۵ نفر در حوادث کوهستان و پنج نفر در حوادث شهری بوده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۹۷ تیم عملیاتی متشکل از ۲۷۲ نیرو و  ۶۹ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی اعزام شدند.

احمدی از اسکان چهار نفر حادثه‌ دیده در مناطق کوهستانی خبر داد و گفت: پنج مورد هم رهاسازی از برف و کولاک انجام‌ شده است.

وی تصریح کرد: در این ایام ۴۷ نفر توسط نیروهای امدادی تحت درمان قرار گرفتند که از این تعداد ۴۱ نفر به بیمارستان منتقل و ۶ نفر هم به‌ صورت سرپایی درمان شدند.

کد مطلب 3910660

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