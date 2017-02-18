استقلال بهترین تیم نیم فصل دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد برای نیم فصل دوم یک جدول فرضی ترسیم شود، استقلال صدرنشین این جدول است. تیمی که به رغم نتایج نه چندان درخشانش در نیم فصل نخست، در نیم فصل دوم متحول شد و با کسب ۶ پیروزی از ۷ بازی انجام داده و ۱۸ امتیاز از ۲۱ امتیاز ممکن، صدر جدول (جدول فرضی) نیم فصل دوم را به خود اختصاص دهد. این اتفاق در حالی افتاده که آبی پوشان در پایان نیم فصل نخست در جایگاه هفتم قرار گرفته بودند.

آبی پوشان تهران از مجموع ۷ بازی انجام داده در نیم فصل دوم ۶ پیروزی و تنها یک شکست را در کارنامه دارند. خط حمله این تیم در این هفت بازی ۱۶ بار به گل رسیده و در مقابل دروازه آبی پوشان تنها ۶ بار باز شده است و میانگین گل مثبت ۱۰ برای این تیم درج گردیده است.

تیم دوم این جدول فرضی پرسپولیس است که با آماری مشابه با استقلال و تنها به دلیل دو گل زده کمتر در رده دوم این جدول قرار گرفته است. تراکتورسازی، استقلال خوزستان و سایپا در رده های بعدی این جدول قرار دارند. ضمن این که تیم سیاه جامگان (با احتساب یک بازی کمتر) تنها با ۳ امتیاز در انتهای جدول فرضی مربوط به نیم فصل دوم قرار گرفته است.

صبای قم که در جدول حقیقی لیگ برتر جایگاه نازل چهاردهمی را در اختیار دارد، در این جدول در رتبه ششم قرار می گیرد.