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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

دادستان کل کشور:

اعطای مرخصی به «مهدی هاشمی» برمبنای ضوابط قانونی انجام شد

اعطای مرخصی به «مهدی هاشمی» برمبنای ضوابط قانونی انجام شد

اراک- دادستان کل کشور گفت: اعطای مرخصی به «مهدی هاشمی» در جریان درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، برمبنای شرایط موجود و براساس ضوابط قانونی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری که روز شنبه به استان مرکزی سفر کرده است، در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: در رابطه با اعطای مرخصی به مهدی هاشمی در جریان درگذشت پدر وی آیت الله هاشمی رفسنجانی با هیچ شخصی در رودربایستی قرار نگرفته ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی از شخصیت های مهم و تاثیرگذار کشور بودند وضعیت و شرایط اقتضا می کرد که این مرخصی به مهدی هاشمی داده شود و آنچه اتفاق افتاده برخلاف قانون نبوده است.

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع آشتی ملی و لزوم عذرخواهی مطرح کنندگان آشتی ملی از مردم ایران، تصریح کرد: مدعیان آشتی ملی باید عملکرد خود را بررسی کرده و ببینند چه کرده اند که احساس می کنند ملت با آنها قهر هستند و اقدامات خود را در برهم زدن نظم ملی به یاد بیاورند.

کد مطلب 3910673

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