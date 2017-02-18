به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال تهران در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر با ۳۲ گل زده صاحب بهترین خط حمله لیگ است. ضمن این که این تیم رکوردهای جالب توجه دیگری را هم در اختیار دارد. از جمله این که آبی پوشان در ۲۱ بازی از ۲۲ بازی گذشته خود موفق به گلزنی شده اند و در تنها بازی استقلال که خط حمله این تیم دروازه حریف را باز نکرده، هفته ششم و دیدار این تیم با پرسپولیس در مرحله رفت رقابت‌ها می‌باشد.

با توجه به این که پرسپولیس تنها تیمی که در نیم فصل نخست از استقلال گل نخورده بود در نیم فصل دوم تسلیم خط حمله آبی پوشان شد، حالا همه تیم‌ها از استقلال گل خورده‌اند. ضمن این که می‌توان گفت ذوب آهن با دریافت ۴ گل در دو بازی رفت و برگشت تاکنون بیشترین گل را از آبی پوشان دریافت کرده است.