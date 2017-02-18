توقیف ۸.۸ میلیارد تومان کالای قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعبدالرضا آقاخانی گفت: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و نیز تدابیر قرارگاه تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی در خصوص برخورد جدی و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق از مبادی ورودی تا سطح عرضه، دومین مرحله طرح ضربتی کنترل و بازرسی از انبارهای دپوی کالا در سطح استان توسط کارآگاهان پلیس آگاهی به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح که با هماهنگی مقام قضائی در شهرستان های اصفهان، نجف آباد، کاشان، خمینی شهر، لنجان، شهرضا، فلاورجان، شاهین شهر و میمه، برخوار و مبارکه اجرا شد، ۴۶ تیم از پلیس آگاهی و پیشگیری و نیز ۲۰ تیم تخصصی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت، مدیریت نظارت و بازرسی اصناف، معاونت غذا و دارو، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اداره کل گمرگ استان حضور داشتند.

این مقام مسئول با اشاره به بازدید از ۶۴ انبار دپوی کالا، گفت: در نهایت ۱۶ باب انبار حاوی محموله های کالای خارجی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان کشف و توقیف شد؛ محموله های توقیفی شامل گوشی تلفن همراه، انواع مواد خوراکی، انواع لوازم یدکی خودرو، خانگی، ورزشی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کفش، سه هزار و ۳۰۰ تن ام دی اف خارجی است.

سردار آقاخانی ادامه داد: در این رابطه ۱۶ نفر از افراد مرتبط با محموله های قاچاق شناسایی و دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه محموله های توقیفی در این انبارها به اداره اموال تملیکی استان تحویل شدند،گفت: مقابله با این گونه انبارها باعث رونق در بازار تولیدات داخلی و نیز دلگرمی تولیدکنندگان، کارگران و زحمت کشان عرضه تولید خواهد شد.