هلاکت مسئول اداری جبهه النصره در درعا/عملیات ضد داعش در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند: جنگنده های سوری مواضع تروریستها در درعا در جنوب این کشور را بمباران کردند که بر اثر آن ابو محمد الغزاوی مسئول اداری جبهه النصره در درعا به هلاکت رسید.

از سوی دیگر منابع سوری از هدف قرار گرفتن روستای جب الجراح در حومه شرقی حمص از سوی تروریستها خبر دادند و اعلام کردند که این حملات خمپاره ای تروریستها خساراتی به دنبال داشته اما تلفات نداشته است.

این در حالی است که مسئولان استان درعا بیان کردند: تروریستهای جبهه النصره در جبهه کوی المنشیه نفوذ اندکی داشتند که ارتش این نفوذ را بست و تروریستها نتوانستند وارد محله های درعا البلد شوند و اوضاع خدمات رسانی در استان خوب است.

در روستای تل احمر در غرب شهر عین العرب در حومه شمال شرقی حلب بر اثر مین برجای مانده از داعش یک نفر کشته شد.

منابع سوری از حملات هوایی به مواضع تروریستهای داعش در اطراف المقابر در دیرالزور و هلاکت شماری از تروریست ها تکفیری خبر دادند.

در کمین ارتش سوریه در جوبر در شرق دمشق نیز شماری از تروریستهای جبهه النصره کشته شدند.