ترویج ارزشهای اسلامی عاملی بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرم است

منصور بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی زندانیان و ارائه آموزش‌ مهارت‌های زندگی از مهم‌ترین اقدامات است.

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه مسئله آموزش را نیاز اساسی انسان در طول زندگی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای پیشگیری از بروز معضلات اجتماعی، توجه به بهبود و ارتقا وضعیت آموزشی خانواده زندانیان است.

بیگلری با تاکید بر اهمیت توجه به آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان و بویژه نوجوانان گفت: دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باید برای پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی زندانیان مشارکت و تعامل داشته باشند.

این مسئول در ادامه ترویج فرهنگ و ارزش‌های دین مبین اسلام در بین خانواده‌های زندانیان را از عوامل مهم و بازدارنده برای پیشگیری از وقوع و تکرار جرم دانست.

وی ارائه آموزش در بحث اشتغال، حرفه‌آموزی، آموزش مباحث دینی و فرهنگی به زندانیان را از اقدامات انجام شده در زندان‌های استان کرمانشاه دانست و گفت: هدف ما ایجاد تغییر مثبت در نگرش و رفتار زندانیان است.

بیگلری ارائه آموزش در بخش احکام اسلامی و قرآن و نماز را رکن اصلی برنامه‌های فرهنگی و اصلاحی زندان‌های استان عنوان کرد و گفت: این برنامه با همکاری تعدادی از نهادها از جمله اوقاف و امور خیریه در حال انجام است.