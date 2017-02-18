به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه، معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائی در بازدید از فعالیت های فرهنگی وتربیتی زندان مرکزی کرمانشاه اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز در سایه مدیریتی منسجم فضای فرهنگی زندانهای کشور قرآنی ونورانی است.

این مقام ارشد قضایی باحضور درمرکزحفظ قرآن، کارگاههای تولیدی وحرفه آموزی، باشگاه ورزشی وآسایشگاه های زندانیان از نزدیک بانحوه انجام فعالیت های فرهنگی،تربیتی و امور قضایی زندان کرمانشاه آگاهی یافت.

وی همچنین با شرکت در محفل انس با قرآن ویژه حافظان قرآنی زندان کرمانشاه ضمن طرح سوالات آزمون حفظ از داوطلبان در سخنانی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)اظهار داشت: مددجویان حافظ قرآن کریم با استفاده از این فضای معنوی و فرهنگی در جهت خودسازی، جامعه پذیری، خانواده پذیری و بازگشت سعادتمندانه خویش به جامعه تلاش کنند.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکیدکرد: هرچقدر با قرآن کریم مانوس باشیم پایه های فرهنگی و اعتقادی ما محکم، ضریب انحراف کمتر و موانع جدی برای دوری از وسوسه های شیطانی وآلودگی به گناه ایجاد خواهد شد.

دکترالفت با اشاره به لزوم ایفای نقش موثر زندانیان حافظ قرآن در جایگاههای مختلف اجتماعی خود تصریح کرد: امیدوارم شما که به نحوی از رفتار گذشته خود نادم و در راه یادگیری تعالیم قرآن گام بر داشته‌اید با عمل به دستورات این کتاب الهی در مسیر زندگی سالم قرار گرفته و به عنوان معلم والگوی مناسب فرزندان، برادران، خواهران و دیگر اعضای خانواده و اجتماع در راستای تبیین دین مبین اسلام،برپایی نماز جماعت و مناسبت های فرهنگی ومذهبی تلاش کنید.

وی با قدر دانی از دکتر محمد رضا عدالت خواه رئیس کل دادگستری و منصور بیگلری مدیرکل زندان های کرمانشاه به خاطر اجرای موفق طرح قرآنی حبل المتین گفت: خدا را شاکریم که امروز در سایه مدیریتی منسجم واثرگذار فضای فرهنگی زندانهای کشور قرآنی وبرنامه های آموزش قرآن ونماز رکن اصلی فعالیت های فرهنگی و تربیتی زندانهای کشور است.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری و مدیرکل زندان های کرمانشاه در حین بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گزارشی از برنامه های مختلف ازجمله نحوه رسیدگی به وضعیت قضایی زندانیان چگونگی اعطای عفو و تخفیف مجازات به حافظان و فعلان قرآنی و نحوه اجرای برنامه های فرهنگی ،ورزشی و اشتغال و حرفه آموزی زندانیان را تشریح کردند.