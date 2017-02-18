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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی از مهمترین اهداف توسعه کشت گیاهان دارویی است.

وی عنوان کرد: جهاد کشاورزی در راستای توسعه کشت گیاهان دارویی از متقاضیان حمایت می کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۱۵۰گونه گیاهی در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که این امر یکی از پتانسیل ها وظرفیت های کاشت گیاهان دارویی دراستان است.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری به خاطر داشتن شرایط مستعد یکی از مهمترین مراکز برای توسعه کشت گیاهان دارویی کشور به شمار می رود.

کد مطلب 3910694

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