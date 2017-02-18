هنوز وضعیت جدید مرخصی مهدی هاشمی ابلاغ نشده است

مصطفی محبی در گفتگو باخبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مرخصی مهدی هاشمی امروز قرار بود به اتمام برسد،آیا باز هم تمدید شده است؟گفت: تا این لحظه وضعیت جدید مرخصی وی به زندان های استان تهران ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هاشمی از ۱۹ دی و به دنبال فوت پدرش آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرخصی به سر می برد که این مرخصی یک بار تا ۲۵بهمن ماه و بار دیگر تا امروز یعنی ۳۰ بهمن تمدید شده بود.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری،دادستان کل کشور در خصوص وضعیت مرخصی مهدی هاشمی ،گفت: با توجه به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی از شخصیت های مهم و تاثیرگذار کشور بودند وضعیت و شرایط اقتضا می کرد که این مرخصی به مهدی هاشمی داده شود و آنچه اتفاق افتاده برخلاف قانون نبوده است.