دهمین دوره مسابقات سراسری قرآن پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) در بخش آقایان عصر امروز، ۲۹ بهمن‌ماه با حضور آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی، عضو ارشد دفتر امام راحل و مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سبحانی و محمد انصاری، مؤسس و رئیس دارالقرآن امام علی(ع)، مرتضی نجفی‌قدسی، مدیر دارالقرآن امام علی(ع) و دبیر این دوره از مسابقات و سایر اساتید و قرآنیان کشور در موسسه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) تهران برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در ادامه قاری بین‌المللی کشورمان محمدرضا پورزرگری به تلاوت آیاتی از قرآن پرداخت. همچنین اجرای این مراسم با مهدی قصری‌زاده، سردبیر و گوینده اخبار قرآنی سیما همراه بود.

در ادامه پیام آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی توسط فرزندش حجت‌الاسلام علی سبحانی قرائت شد و سپس محمد انصاری، مؤسس و رئیس دارالقرآن امام علی(ع) با اشاره به آیه «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا»، گفت: قطعا این قرآن که خود پایدارتر است به مخاطبانش راه را نشان می‌دهد و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می‌کنند مژده پاداشی بزرگ می‌دهد.

وی با بیان اینکه خدا را شاکریم که برپایی این مسابقات را مرهون وجود نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم، ادامه داد: در این دوره از مسابقات دو هزار و ۷۰۰ نفر ثبت نام اولیه انجام داده‌اند که طی پنج روز با هم به رقابت پرداختند.

انصاری اظهار کرد: از این تعداد هزار و ۳۱۰ نفر حائز رتبه شدند که به اینها جوایزی اعطا می‌شود و ۳۵ نفر نیز در دو مقطع زیر و بالای ۱۶ سال، رتبه‌های اول تا سوم رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل و ۱۰ و ۲۰ جزء را بدست آورند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع هزار و ۳۱۰ نفر، ۴۸ حافظ کل قرآن در مقطع زیر ۱۶ سال بود که در این دوره از مسابقات توانستند نمره حسن حفظ بالای ۹۰ کسب کنند، عنوان کرد: در رشته حفظ کل در مقطع بالای ۱۶ سال نیز ۱۵۴ نفر در مسابقات شرکت کرده‌اند.

رئیس دارالقرآن امام علی(ع) اظهار کرد: همچنین در رشته حفظ ۲۰ جزء در مقطع زیر ۱۶ سال با ۳۰ شرکت‌کننده و بالای ۱۶ سال با حضور ۱۳۹ نفر و در رشته حفظ ۱۰ جزء نیز در مقطع بالای ۱۶ سال با حضور ۲۲۱ نفر و در مقطع زیر ۱۶ سال با حضور ۲۳۲ نفر همراه بودیم.

وی بیان کرد: همچنین در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۶ سال نیز با حضور ۸۶ نفر و در مقطع بالای ۱۶ سال با حضور ۲۵۹ نفر و در رشته قرائت ترتیل در مقطع بالای ۱۶ سال با حضور ۱۱۴ نفر و در مقطع زیر ۱۶ سال با حضور ۲۷ نفر برگزار شد. انصاری تصریح کرد: همچنین طی این دوره از رقابت‌ها ۲۱۰ متسابق از دیگر کشورها حضور داشتند.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر(ص) «أشرافُ اُمّتی حَمَلَةُ القرآنِ» بیان کرد: اهل قرآن، اهل خدا هستند چنانکه پیامبر اکرم(ص) نیز بر این تأکید کرده‌اند که اشراف امت من حمل کنندگان قرآن هستند که شما در جایگاه حاملان قرآن هستند.

انصاری با تأکید بر اینکه هر کدام از شما پس از خروج از این مسابقات سعی بر برپایی جلسات آموزش قرآن در شهر و محله خود کنید، عنوان کرد: امید است با اجرای این جلسات آموزش قرآن، بی‌سوادی قرآنی در سطح کشور کم شود.

وی با اشاره به اینکه بر خودم وظیفه می‌دانم که قدمی در راه قرآن بردارم و لذا این مسابقات را برگزار کرده‌ام، تصریح کرد: قرائت قرآن خوب است اما زمانی که همراه با تدبر، درک مفاهیم و ترجمه قرآن و نکات تفسیری قرآن نباشد، کارایی ندارد. لذا سعی کنید جلسات آموزشی قرآن خود را همراه با تدبر در قرآن برگزار کنید.

انصاری اضافه کرد: پیامبر اکرم(ص) بیان فرمودند: «قرآنیان بالاترین مقام انسانی را بعد از پیامبران و فرستادگان الهی نزد خداوند دارند». حال که شما در نزد خداوند دارای چنین پیشگاهی هستید و چنین مقامی دارید باید قدردان آن باشید.

مهدی قره‌شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم سخنران دیگر این مراسم بود. وی با اشاره به هیئت داوران این دوره از مسابقات، عنوان کرد: این مسابقات با حضور تیم داوری متشکل از ۳۰ نفر از اساتید قرآنی برجسته و بین‌المللی کشور برگزار شد.

وی با اشاره به ویژگی مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) گفت: این مسابقات بدون دریافت ریالی از بودجه دولتی و با کمک خیر قرآنی «محمد انصاری» راه‌اندازی شده است که امید است افرادی که تمکن مالی دارند در راه فعالیت‌های قرآنی گام بردارند.

قره‌شیخلو اضافه کرد: در بخش بانوان دهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) شاهد حضور شش هزار شرکت‌کننده بودیم و در بخش آقایان نیز شاهد حضور نزدیک به سه هزار متقاضی و داوطلب بودیم.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه از دیگر ویژگی‌های این مسابقات حضور خانواده‌ها به همراه فرزندان است، افزود: این امر موجب افزایش خانواده‌های قرآنی در سطح جامعه و از سوی دیگر تربیت قرآنی فرزندان می‌شود.

وی گفت: در مسابقات، عرف است که از رتبه‌های اول تا سوم هر رشته تجلیل به عمل می‌آید اما همانطور که گفته شد در این دوره از مسابقات از هزار و ۳۱۰ نفر که حد نصاب لازم را کسب کرده‌اند با اهدای هدایایی تجلیل به عمل می‌آید و در کنار آن نیز از ۳۵ نفر حائز رتبه اول تا سوم نیز تقدیر می‌شود.

قره‌شیخلو بیان کرد: این مسابقات توسط مؤسسه قرآنی ـ مردمی اجرا می‌شود که امید داریم زمینه مشارکت مردمی در فعالیت‌های قرآنی فراهم شود؛ چرا که هر چه در راه قرآن هزینه شود نوعی سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های قرآنی زمانی در کشور موفق است که به دست مردم برنامه‌ریزی و هدایت شود تا از بودجه‌های دولتی در حوزه‌های قرآنی بی‌نیاز باشیم و کارها توسط مردم انجام شود.

سخنران دیگر این مراسم مرتضی نجفی‌قدسی، مدیر دارالقرآن امام علی(ع) و علامه طباطبایی(ره) بود. وی با اشاره به فعالیت پنج ساله دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) قم، گفت: در این مکان دوره‌های قرآنی و تفسیر قرآن با استقبال علاقه‌مندان برگزار می‌شود به طوری که مرکز تفسیری مهمی در سطح قم شده است چنانکه جلسات متعدد قرآنی در آن تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دوره مهارت‌های بیان تفسیری با همکاری مؤسسه حجت‌الاسلام محسن قرائتی به منظور تربیت اساتید تفسیر و ... در حال برگزاری است.

نجفی‌قدسی عنوان کرد: دارالقرآن امام علی(ع) شجره طیبه‌ای شده است که روز به روز پربارتر می‌شود چنانکه طی ۱۰ روز بازه زمانی ثبت‌ نامی این مسابقات حدود دو هزار و ۷۰۰ نفر در آن ثبت نام کردند. البته متقاضیان بیشتری نیز داشتیم که به دلیل عدم تمدید زمان ثبت‌نام امکان حضورشان فراهم نشد.



وی با اشاره به اینکه در این مسابقات شاهد حضور ۳۵۳ نفر حافظ کل بودیم، اظهار کرد: امید داریم که خداوند توفیق این خدمت‌گذاری در این راه را به ما بدهد و شاهد حضور گسترده خیران قرآنی باشیم.

دبیر دهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) با اشاره به اینکه برپایی مسابقات با هدف لبیک‌گویی به ندای مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن است، اظهار کرد: ما به سهم خودمان سعی در تربیت و پرورش حافظان قرآن داریم. از دیگر سو این مسابقات با هدف تشویق جوانان و نوجوانان به قرآن انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این مسابقات حتی محدودیت ملیتی نیز مطرح نیست، گفت: در این مسابقات ما حتی شاهد تعدادی از اهل‌ تسنن و یا علاقه‌مندانی از اتباع ۱۴ کشور بودیم که آنها طلابی هستند که در قم مشغول به تحصیل هستند.

نجفی‌قدسی با اشاره به تشویق سایر افرادی که حد نصاب لازم را در مسابقات بدست آورده‌اند، گفت: این موضوع را در نظر گرفته‌ایم تا موجب تشویق و هیجان بیشتر متسابقان شود چون در مسابقات تنها از سه رتبه برتر در هر رشته تجلیل به عمل می‌آید که این موجب کسلی و ناراحتی در مسابقات که با رقابت نزدیک به هم حائز رتبه می‌شوند، خواهد ‌شد.

سخنران پایانی این آیین آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی، عضو ارشد دفتر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بود. وی با اشاره به توفیقاتی که در زمینه نگارش کتاب، تألیف، تحقیق و ترجمه و تفسیر کتب داشته است، گفت: در میان ۱۰۰ عنوان کتابی که در حوزه قرآن و تفاسیر قرآن دارم می‌توان به تحقیق و تفسیر کتاب تفسیر مجمع‌البیان علامه طبرسی در دوران اوایل طلبگی، تفسیر نورالثقلین، تفسیر المیزان و ... اشاره کرد.

وی با اشاره به حوادث اخیر بمب‌گذاری در بغداد و پاکستان و شهید شدن عده‌ای و مفقود شدن عده‌ای دیگر، افزود: این فجایع نشان می‌دهد که این افراد بویی از قرآن و اسلام نبرده‌اند که با مؤمنان اینگونه برخورد می‌کنند.

رسولی محلاتی با اشاره به آیه «وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا» اظهار کرد: خداوند در این آیه با صراحت به بیان کیفر عمدی کشتن یک مؤمن می‌پردازد و می‌فرمایند «کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود» آن هنگام آنها چگونه با این همه افراد مؤمن اینگونه رفتار می‌کنند.

وی با استناد به آیات قرآن و با اشاره به اینکه در قیامت نوری نیست، گفت: ما نیاز داریم تا نور قیامتمان را با اعمالمان در دنیا تأمین کنیم. مؤمنان از افرادی هستند که نور دارند و به تعابیری منافقان از آنها نور گدایی می‌کنند.

عضو ارشد دفتر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ مورد است که به انسان نور می‌دهد، بیان کرد: قرآن نور است، ایمان نور است، نماز نور است، مقدمات نماز و دائم الوضو بودن خود نور است.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) که وعده بشارت به افرادی که صبح‌ها برای اقامه نماز صبح به مساجد می‌روند داده شده است، تصریح کرد: سعی کنید نمازهای صبح را در مساجد و به جماعت اقامه کنید.

حسن ختام این مراسم تجلیل از منتخبان این رشته‌ها با حضور مسئولان قرآنی و اساتید قرآنی کشورمان با اهدای لوح سپاس و حلقه گل و مدال بود.