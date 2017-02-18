به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملایی ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران در مورد جسد پیدا شده بیان داشت: پیکر بی‌جان سهراب ابراهیمی جوان خمیری که گرفتار سیلاب شده بود، پیش از ظهر امروز در حوالی روستای تنگه دالان پیدا شد. این جوان 26 ساله از روستای جیحون قصد رفتن به روستای تنگه‌دالان از توابع بخش مرکزی بندرخمیر را داشته، گرفتار سیلاب شده و متأسفانه جان خود را از دست داده است.

فرماندار بندرخمیر عنوان کرد: کار بسیج عمومی برای یافتن اثری از این جوان طی ساعات گذشته جریان داشت تا مردم روستای تنگه‌دالان پیکر بی‌جان سهراب ابراهیمی را در حوالی این روستا پیدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: این جوان سوار بر موتورسیکلت در مسیر بازگشت از روستای تنگ دالان از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرخمیر به داخل رودخانه پرتاب شده و به دلیل شدت‌جریانآب وی را سیلاب با خود می‌برد.

وی با اشاره به خسارت وارد به شهرستان بندرخمیر طی بارندگی هفته گذشته گفت: هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات تخمین زده نشده اما آسیب جدی به تأسیسات زیر بنایی مانند راه‌های روستایی، آب و فاضلاب شهری و روستایی و بخش کشاورزی واردشده است.

فرماندار شهرستان بندرخمیر با بیان اینکه منازل مسکونی نیز طی این مدت به دلیل آب‌گرفتگی دچار خسارت شده‌اند، افزود: برخی از خانه‌های شهرستان به‌ویژه در بافت فرسود موجب خسارت شده‌ که در حال برآورد میزان این خسارت هستند.

وی به قطع تردد از طریق محورهای مواصلاتی با شش روستای شرقی شهر رویدر خبر داد و گفت: طی چند روز گذشته شش روستای شرق شهر رویدر به دلیل کوهستانی بودن محورهای مواصلاتی دچار آب‌گرفتگی شده‌اند و امکان تردد وجود ندارد.

ملایی اضافه کرد: طی چند روز گذشته از طریق مخابرات با اهالی این شش روستا در تماس بوده‌ایم و با چند دستگاه لودر اقدام به کمک‌رسانی اقلامی از قبیل پلاستیک و مواد غذایی کرده‌ایم.