برجام فرصتی برای رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر صادقی ظهر شنبه در خلال برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان با تاکید بر منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به میزبانی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان مسئولان دستگاه های اجرایی باید با فراهم کردن زیر ساخت ها امکان حضور سرمایه گذاران را در استان سمنان فراهم کنند، ابراز داشت: برجام فرصتی برای رونق اقتصادی و افزایش اشتغال فراهم کرده است که باید با بهره گیری از آن در جذب سرمایه‌گذار کوشا بود.

وی افزود: برگزاری این همایش‌ها می تواند توجه سرمایه‌گذاران را به استان سمنان افزون کند لذا در مرحله اول ساخت منطقه ویژه اقتصادی در استان ظرفیت اشتغال ۶۰۰نفر فراهم خواهد شد که نشان می دهد این همایش ها توانسته در جذب سرمایه گذاران عملکرد مطلوبی را داشته باشد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سمنان با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های مهمی با شرکت‌های اقتصادی جهانی برای منطقه ویژه گرمسار منعقد شد، ابراز داشت: این شهرستان از نظر دارا بودن ویژگی هایی مانند نزدیک بودن به تهران، دسترسی به خطوط ریلی و هوایی، آزاد راه حرم تا حرم فرصتی را فراهم کرده است تا با در نظر گرفتن شرایطی مانند معافیت از پرداخت گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده زمینه ای برای ورود ماشین آلات صنعتی، قطعات یدکی و مواد اولیه برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ایجاد شود.

صادقی در ادامه تصریح کرد: شهرستان گرمسار به دلیل برخورداری از آفتاب درخشان در طی سال می تواند به عنوان یکی از شهرهای حائز انرژی های نو معرفی شود که نشان می دهد امکان سرمایه گذاری در حوزه صنایع برقی و الکترونیک با استفاده از انرژی های نوین وجود دارد که باید بستر ظهور آن را فراهم کرد.

وی افزود: برگزاری همایش های سرمایه گذاری می تواند سرمایه گذار و استان را بهم پیوند دهد که در این بین هرچه میزان حضور سرمایه گذاران بیشتر فراهم شود به همان میزان اشتغال و رونق اقتصادی در استان ارتقا خواهد یافت که بهره گیری از تجربیات و انعقاد تفاهم نامه با فدراسیون مدیریت مناطق ویژه از مزایای برگزاری این همایش محسوب می شود.