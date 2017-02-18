وجود دانش فنی واکسن کشته تزریقی فلج اطفال در موسسه رازی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کهرام بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ایران در سال جاری در زمره کشورهای عاری از ویروس تیپ ۲ فلج اطفال قرارگرفته است.

وی با اشاره به اینکه این موفقیت به سبب استفاده از واکسن فلج اطفال موسسه رازی در کشور حاصل‌شده، افزود: از ۴۰ سال اخیر این واکسن در ایران و خاورمیانه تنها توسط موسسه رازی تولید می‌شود.

رئیس موسسه رازی با تأکید بر اینکه در ۱۵ سال گذشته حتی یک مورد از بیماری فلج اطفال در کشور مشاهده نشده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه و اطراف ایران ازجمله پاکستان، افغانستان و سوریه این بیماری مشاهده‌شده اما به دلیل تولیدات موسسه رازی در کشور، این بیماری در ایران ریشه‌کن شده است.

وی بابیان اینکه بر اساس مصوبه سازمان بهداشت جهانی مقررشده از سال ۲۰۱۸ واکسن کشته تزریقی فلج اطفال جایگزین واکسن زنده خوراکی شود، گفت: این کار سختی است که باید در همه جای دنیا به شکل یکسان اجرایی شود، در این راستا تولید این واکسن در دنیا باید به‌اندازه‌ای باشد که بتوان برای مصرف همه کودکان تهیه کرد.

کهرام ادامه داد: ایران باکمال افتخار با تولیدات موسسه رازی در زمره ۱۰ کشوری قرارگرفته که این واکسن را تولید می‌کند، اما در حال حاضر ویروس این واکسن به‌صورت زنده بوده و به شکل خوراکی مصرف می‌شود.

وی بابیان اینکه در واکسن تزریقی فلج اطفال، ویروس کشته به کار می‌رود که ریسک ابتلا به بیماری را به‌شدت کاهش می‌دهد، اضافه کرد: در حال حاضر دانش فنی تولید واکسن فلج اطفال تزریقی در موسسه رازی وجود دارد و این در حالی است که تنها در ۵ کشور جهان شاهد این مهم هستیم.

رئیس موسسه رازی تأکید کرد: لازم است سایت تولید فلج اطفال تزریقی را در کشور داشته باشیم و در این راستا از سرمایه‌گذاران دعوت به عمل آوردیم و در این خصوص مذاکراتی با همکاری وزارت بهداشت انجام‌شده که امید است با این روند بتوانیم به تولید انبوه واکسن فلج اطفال تزریقی دست‌یابیم.

وی با تأکید بر لزوم مساعدت دولت و مجلس برای در نظر گرفتن بودجه در این زمینه خاطرنشان کرد: باید تمهیداتی فراهم شود تا ایران در تولید این واکسن از دنیا عقب نماند و مجبور به واردات این واکسن شویم.

کهرام اضافه کرد: با توجه به وجود دانش فنی ساخت واکسن تزریقی کشته فلج اطفال در موسسه رازی، ایجاد سایت تولید این واکسن از مهم‌ترین برنامه‌های این موسسه محسوب می‌شود که با حمایت دولت و مجلس محقق خواهد شد.