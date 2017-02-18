به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز کیانی زاده ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: ورزش پر از حاشیه است و اگر یک مدیرکل یا اداره کل به آنها دامن بزند باعث افزایش آنها می شود. تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا به تنش ها دامن زده نشود و در عین حال نیز بی توجه به این شایعات باشیم.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان برخلاف هشت سال پیش که عموما در حوزه ورزشی کار می کردند خیلی متفاوت شده و تنوع کاری بسیاری پیدا کرده است.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: ورزش برای ارزیابی این اداره کل فقط یک سهم دارد و شاخص هایی فرهنگی، اداری، مستندسازی، عمرانی و جوان نیز مدنظر است.

کیانی زاده عنوان کرد: هدفگزاری ها در شرایطی اتفاق افتاد که وضع مالی بسیار بدی داشتیم و شاید اگر یک مدیرکل دیگر بود اصلا با هیئت ها هدفگذاری نمی کرد ولی به دلیل افزایش انگیزه آنها این کار را انجام دادیم.

وی با اشاره به اینکه برای هر هیئتی نیز یک درصدی از اعتبار مالی موردنیاز را متعهد به پرداخت شدیم، ادامه داد: این هدفگذاری ها را برای تمامی حوزه های اداره کل انجام دادیم.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان خوزستان گفت: تشکیل شورا و پارلمان ورزش خوزستان، تجلیل از قهرمانان آسیا و جهان سه تا ۶ ماه یک بار با حضور استاندار، استفاده از ظرفیت های استانی (مالی و مدیریتی)، بعد از ۱۰۰ سال سابقه ورزشی برای اولین بار مسابقات جهانی را میزبانی می کردیم و با همین دید به استان قبولاندیم که استان خوزستان ظرفیت برگزاری مسابقات بین المللی و جهانی را دارد.

کیانی زاده افزود: در یک ماه آینده حدود سه مسابقه بین المللی را میزبانی می کنیم که مسابقه کشتی فرنگی جام جهانی نیز از آن جمله است.

وی عنوان کرد: در بخش های زیرساختی اداری و منابع انسانی اقدام به راه اندازی اتوماسیون اداری کردیم. کمبود کارشناس ورزشی را نیز در حد توان خود جبران و طی سه سال اخیر ۱۱۰ کارشناس را استخدام کردیم. ۲۵۰ملک ورزشی در خوزستان داریم که فقط ۵۰ مورد آن سند داشت و برای مابقی آنها نیز تلاش کردیم تا سنددار شوند. راه اندازی مجامع خیران ازدواج و ورزش، راه اندازی تعاونی کارکنان و تعویض خودروهای فرسوده نیز از دیگر کارهای انجام شده بود.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به اینکه شعار اداره کل ورزش و جوانان طی سه سال اخیر فقط کار، کار و کار است، ادامه داد: جمعا ۸۱ پروژه ورزشی از سال ۹۳ افتتاح کردیم که برخی از آنها ۲۰ سال قبل کلنگ ساختشان به زمین زده شد. سال ۹۳ و ۹۴ استان خوزستان یک استان برتر شده و امسال هم مطمئن هستیم که استان برتر می شود. سال ۹۶ و برنامه ششم توسعه یک دوران طلایی بسیار خوب برای ورزش خواهد بود البته به شرطی که مدیران این حوزه از این دوران قبل از به اتمام رسیدن استفاده کنند. باید آنقدر خوب از این موقعیت استفاده کنیم که اگر بعد از پنج سال دوره ششم توسعه باز هم شرایطی پیش آمد که بندهای مربوطه را در برنامه برداشتند باز هم دچار مشکلات نشویم.

جمال عالمی نیسی معاون پشتیبانی استانداری خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: ورزش حوزه گسترده ای است که برای انجام وظیفه در آن نیازمند حمایت همه جانبه کشوری و استانی داریم. مقوله که مرتبط با سلامت جسم و روان، دوری از آسیب های اجتماعی و سایر کج روی ها است.

وی افزود: اگر در برهه ای از زمان پارلمان ورزش در خوزستان شکل می گیرد بر این منوال است که این رسالت سنگین بر دوش همه مسئولان اجرایی خوزستان قرار داده شود تا به سرمنزل مقصود برسد.