۴۸۵ حادثه دیده در محل های اسکان اضطراری مستقر شده اند

سید مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ناشی از بارش برف در خراسان رضوی اظهار کرد: از بامداد روز جمعه تاکنون به ۵۰ حادثه در نقاط مختلف خراسان رضوی توسط نیروهای جمعیت هلال احمر استان امداد رسانی شده است.

وی افزود: تعداد ۳۰ مورد از این حوادث به صورت سیل و آبگرفتگی در شهرستان های مشهد، تربت جام، نیشابور، بردسکن، کاشمر، تربت حیدریه، درگز، تایباد، رشتخوار، بجستان و خواف بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به حوادث ناشی از برف و کولاک در شهرستان ها ادامه داد: تعداد این حوادث ۱۳ مورد و در مسیرهای فریمان، مشهد، نیشابور و سرخس بود و امداد رسانی نیز انجام پذیرفت.

وی اضافه کرد: شش مورد دیگر از این حوادث نیز شامل جاده ای در شهرستان ها و جاده های تربت حیدریه، تربت جام، فریمان، کلات و نیشابور رخ داده است که شامل ۵۸ مصدوم وچهار فوت در صحنه بود.

احمدی با اشاره به اقلام توزیعی به حادثه دیدگان در استان عنوان کرد: ۴۸۵ نفر در اسکان های اضطراری مستقر و ۲۱۰ بسته غذایی ، ۲۰۲ تخته پتو ، ۲۹ مورد اقلام زیستی ، ۲۱۶ عدد قوطی کنسرو و ۱۰۰عدد نان بین این عزیزان توزیع شد.

وی با بیان اینکه در عملیات هلال احمر تعداد دو هزار و ۷۴۴ نفر مشارکت داشتند، گفت: دستگاه های به کار گرفته شده نیز شامل ۱۹ دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودروی نجات ،۴۶ دستگاه خودرو کمک دار سبک و چهار دستگاه خودرو کمک دار سنگین بودند.