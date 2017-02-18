به گزارش خبرنگار مهر، رسول جزینی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ظهر شنبه در یکصد و شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به واگذاری بازارهای روز کوثر اظهار داشت: شهرداری باید در مورد فرآیند سازمان میادین در مورد واگذاری بازارهای کوثر پاسخگو باشد.

وی ضمن قددرانی از عملکرد مدیریت حقوقی شهرداری اصفهان در راستای صدور احکام قضایی به نفع شهرداری ابراز داشت: مستدعی است که شهردار به لحاظ حساسیت در کار ساز و کاری برای قدردانی و مباحث انگیزشی تعریف کند.

مشکلات دفاتر پیشخوان برای ارائه خدمات به شهروندان برطرف نشده است

عبدالرسول جان نثاری، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه ضمن تبریک روز مهندسی و با آرزوی ارتقای جایگاه مهندسان در کشور گفت: در سال های اخیر جایگاه مهندسی به صورت مطلوبی رشد کرده و این در حالی است که در خصوص مشکلات مربوط به مهندسی در حوزه ساخت و ساز که در سال‌های اخیر با چالش ها و ابهاماتی درگیر بود تذکراتی را داده‌ام که مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: اکنون با توجه به اعلام وصول استیضاح وزیر جای آن دارد این مشکلات از وزیر درخواست شود تا وی چاره جویی کند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت نظام مهندسی ابهامات و شبهات مختلف دارد و سال هاست مبحث دوم مقررات ملی اصلاحیه هایی خورده اما هنوز مصوب و نهایی نشده است، افزود: اکنون درخواست بنده این است که در مجلس شورای اسلامی به این موارد توجه ویژه شده و از وزیر بخواهند کار را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به تذکر خود در خصوص مشکلات مردم در دفاتر پیشخوان دولت که وظیفه پاسخگویی به استعلامات را به شهرداری دارد، گفت: همچنین چندین جلسه هم برای این کار گرفته شد که متأسفانه هنوز این مشکلات پابرجا است.

وی اضافه کرد: براساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری مکلف شده است وضع موجود را آسیب شناسی کند و پیشنهادات خود را برای اصلاح و همچنین تعرفه های مناسب و همچنین نحوه پرداخت تهیه و به شورا ارائه کند.

وضعیت اسناد رسمی املاک در مناطق شرق اصفهان تعیین تکلیف شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وضعیت اسناد رسمی املاک در مناطق شرق اصفهان به خصوص شهرک زاینده رود، ارغوانیه گورت و مناطق عاشق آباد باید تعیین تکلیف شود.

احمد شریعتی در یکصد و شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم تعیین تکلیف وضعیت اراضی شرق اصفهان اظهار کرد: مناطق شرق اصفهان به خصوص شهرک زاینده رود، ارغوانیه گورت و مناطق عاشق آباد نسبت به اسناد رسمی ملک خود دچار مشکل هستند و این مهم را چندین مرتبه تذکر داده ام.

وی اضافه کرد: از رئیس شورای شهر خواهش کرده ام که جلسه ای تلفیق تحت این عنوان با حضور مسئولین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل و به مشکل مردم رسیدگی شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در بعضی مناطق شهروندانی مراجعه می کنند که ملک آنها در خارج از محدوده بوده در صورتی که ملک هم جوار در داخل محدوده است و در این زمینه دچار مشکل هستند که نیاز است طرح تفصیلی منطقه مورد بررسی قرار بگیرد که این مشکل در مناطق ۴،۱۵،۲ و ۱۴ به وضوع دیده می شود که نیاز است بررسی مجدد طرح تفصیلی انجام شود.

وی ادامه داد: از اجرای طرح بسته های تشویقی پرداخت عوارض اتومبیل در مناطق بازدید کرده ام که مورد استقبال مردم قرار گرفته و این موضوع خود کمک بزرگی به کسب درآمد و کمک به شهر است.

شریعتی تاکید کرد: در ادامه کار دفاتر پیشخوان باید تجدید نظر شود و بعضاً شکایاتی از شهروندان می رسد که به دلیل نوبت های طولانی و وقت گیر، کار به درستی در این دفاتر اجرایی نمی شود.

لجبازی‌های اینترنتی گزارش شود

غلامرضا شیران، رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به محدودیت‌هایی که هر روز برای وظایف شورای شهرها توسط مجلس و وزارت کشور برنامه‌ریزی می‌شود، اظهار داشت: از جمله وظایف منطقی و وجدانی شوراها به ویژه در کلان شهرها هدایت و نظارت ابزار، ارتقاء سلامت، ایمنی و حقوق شهروندان از طریق افزایش آرامش، کاهش هزینه های پیدا و پنهان چه از جیب مردم و چه از بودجه دولت محلی و ملی است.

وی اضافه کرد: ارتقاء فرهنگ عمومی، فرهنگ ترافیک و اصلاح رفتارهای ترافیکی یعنی رفتارهای شهروندان در موضوع رفت و آمد چه پیاده و چه سواره تأثیری بزرگ بر کاهش هزینه‌ها و افزایش شادابی و سلامت مردم دارد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: از سوی دیگر با بودجه‌های محدود و گستردگی شهر و سفرهای دو میلیونی و چهار میلیونی به سختی می توان موضوع کنترل و نظارت بر رفتارها را به دقت و با پوشش مناسب انجام داد.

وی ادامه داد: این موضوع مستقیماً بر فرهنگ عدالت و ترافیک مؤثر است و بی دقتی در آن ممکن است، شهروندان قانون مدار و با انضباط در ترافیک را به سمت بی انضباطی و بدرفتاری سوق بدهد.

شیران تاکید کرد: با توجه به این موضوع بنده به استناد سوابق بین‌المللی موجود و اعلان آمادگی بخش‌های گوناگون جامعه، که فرهنگ دوست هستند و نگرانی های خود را قبلاً از قانون شکنی ها، بدرفتاری ها و ضعف در اجرای مقررات عبور و مرور و پارکینگ برخی از شهروندان و به منظور ارتقاء کلی اصفهان اعلام کرده اند، موضوع افزودن چشمان تیزبین نظارت بر رفتارهای رانندگان در سطح شهر را اعلان و پیگیری می کنم.

وی با تاکید بر اینکه در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک و آرامش و ایمنی شهروندان و کاهش ضایعات ترافیکی باید در زمینه نظارت تیزبینانه و اطلاع رسانی به مردم برنامه ریزی شود، افزود: در این طرح مردمی و در مرحله اول حدود دو هزار راننده قانونمند اتوبوس‌های شهری به همراه حدود ۱۰هزار راننده قانونمند تاکسی‌های اصفهان با پلاک قرمز و سپس پزشکان، مهندسان، وکلا و حقوق دانان و مردم طبق مکانیزمی که تعریف خواهد شد و با رعایت مسائل حقوقی و قانونی هماهنگ با پلیس راهور ناجا نسبت به ثبت تخلفات و ارجاع آنها به سایت مردمی جهت اطلاع رسانی اقدام خواهند کرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: ضروری است که لجبازی‌های ترافیکی گزارش شود تا با برنامه ریزی صحیح برای کاهش این تخلفات برنامه ریزی کنیم.