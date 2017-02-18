حمله به مواضع نظامیان سعودی در جیزان/موشک زلزال ۲ بر سر مزدوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع یمنی اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی در جبهه جیزان مواضع نظامیان سعودی را هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: توپخانه ارتش و کمیته های مردمی، مواضع نظامیان سعودی را در البیت الابیض، حوض المعنق، شرق العبادیه و جبل جیله در جیزان هدف قرار دادند و نیروهای تک تیرانداز ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز یک نظامی سعودی را در مرکز نظامی الفریضه در جیزان هدف قرار دادند.

از سوی دیگر منابع یمنی اعلام کردند که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با موشک زلزال ۲ مواضع مزدوران را مأرب هدف قرار دادند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن، مواضع مزدوران وابسته به آل سعود را نیز در منطقه الجدید در ساحل غربی تعز هدف قرار دادند. توپخانه یمنی ها نیز مواضع مزدوران وابسته به سعودی ها را در تپه المکلکل در تعز هدف قرار دادند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین مواضع مزدوران را در عسیلان هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از مزدوران زخمی شدند.

منابع یمنی گزارش دادند: ارتش و کمیته های مردمی یمن، مانع از یورش مزدوران سعودی به جبل حبشی در استان تعز شدند.

این منابع افزودند: حرکت مزدوران وابسته به آل سعود به مناطق التبیشعه، الحرم و السد در جبل حبشی در تعز ناکام ماند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع سعودی ها را در نجران هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از نظامیان سعودی کشته شدند و ادوات آنها منهدم شد.