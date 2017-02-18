دومین مدال ووشوی قم در مسابقات انتخابی تیم ملی به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی انتخابی تیم ملی دختران در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان امروز ادامه پیدا کرد و دومین مدال برای تیم ووشوی استان قم در بخش تالو به دست آمد.

در این مسابقات که در سالن ووشوی ورزشگاه جواد الائمه قم برگزار می‌شود تیم تالوی دختران قم بعد از ظهر شنبه در ادامه این مسابقات توانست در رده سنی نوجوانان به یک مدال دیگر دست یابد و این بار یک مدال برنز کسب کند.

فاطمه سیرجانی دختر تالوکار قمی که پیش از این در فرم گوئن شو صاحب نشان نقره کشور شده بود این بار در فرم دائو شو به مسابقه با حریفان خود پرداخت و با رای داوران به مدال برنز این فرم دست یافت تا به تنهایی هر ۲ مدال تیم ووشوی قم را کسب کند.

سایر اعضای تیم تالوی قم در رده سنی نوجوانان نیز امروز در فرم های مختلف به مسابقه با حریفان خود پرداختند اما نتوانستند روی سکو بروند در حالی که رقابت تالوکاران در فرم های مختلف با نیزه و شمشیر جالب توجه بود.

شهین نظری نایب رئیس فدراسیون ووشو به همراه مربی چینی تیم ملی ووشوی کشورمان در حاشیه این مسابقات در سالن برگزاری رقابت‌ها حضور داشتند و از نزدیک به بررسی وضعیت ووشوکاران نوجوان و جوان پرداختند.

در این مسابقات در رده سنی نونهالان مهلا خلج در فرم سن لو و دائو شو، فاطمه فلاح در فرم سن لو، مهسا کربلایی در فرم سن لو و جین شو و ستایش یزدی در فرم سن لو و گوئن شو برای تیم تالوی قم به میدان رفتند.

در رده سنی نوجوانان فاطمه سیرجانی در فرم سان چوآن، دائو شو، و گوئن شو، لیلا خدری در فرم تای چی و تای چی جی ئن، ساحل ارجمندیان در فرم تای چی و تای چی جی ئن و ریحانه یعقوبی در فرم سان چوآن و جین شو برای قم مسابقه دادند و معصومه شفایی تنها تالوکار جوان قم در نان چوآن و نن گوئن بود.