دستگیری کلاهبردار ۷ میلیارد ریالی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری از دستگیری فردی در استان خبر داد که گندم های اداره غله شهرستان بهبهان خوزستان را به صورت غیر قانونی در سایر استان ها بفروش می رساند.

وی ادامه داد:این فرد که صاحب یک دستگاه کامیون کشنده بود پس از بارگیری گندم در اداره غله شهرستان بهبهان بجای انتقال به کارخانه های آرد ، بار را بصورت غیر قانونی به فروش می رساند.

سردار یاری افزود: بدنبال اطلاع پلیس از حرکت کامیون این فرد در جاده مهران و حرکت به سمت استان تهران بلافاصله اکیپی از ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهران خودرو را در مسیر مهران به صالح اباد متوقف کردند.

وی گفت:با بررسی های انجام شده متهم تاکنون ۱۴ بار گندم به ارزش هفت میلیارد ریال را از اداره غله شهرستان بهبهان تحویل گرفته و بصورت غیر قانونی بفروش رسانده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: پلاک کامیون این متهم کلاهبردار جعلی و متعلق به یک دستگاه خودرو پیکان است.

سردار یاری در پایان گفت:موضوع این پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.