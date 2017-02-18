ترکیه خواستار جدیت آلمان در مبارزه با گولن و پ ک ک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در حاشیه مذاکرات امنیتی مونیخ با رئیس جمهور آذربایجان و صدراعظم آلمان دیدار کرد.

نخستین دیدار امروز ایلدریم امروز در جریان یک صبحانه کاری با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان انجام شد.

بر اساس بیانیه صادر شده از سوی دفتر نخست وزیری ترکیه، دو طرف در این دیدار ۵۰ دقیقه ای بر سر همکاری های دوجانبه با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

گفته می شود موضوعات مختلف مورد بحث میان دو طرف در زمینه های اقتصادی، کشاورزی، سیاسی و همکاری های نظامی بر سر مبارزه گروه تروریستی پ ک ک، گروه طرفداران فتح الله گولن و داعش صورت گرفته است.

ایلدریم در این دیدار خواستار دستگیری دو تن از اعضای ارشد جنبش موسوم به «فتو» به نام های «زکریا اوز» و «جلال کارا» متعلق به هواداران گولن که گفته می شود در آلمان به سر می برند شده است.

نخست وزیر ترکیه همچنین از مرکل خواسته تا در مبارزه علیه پ ک ک جدیت و شدت بیشتری به خرج دهد.

ایلدریم همچنین در دیدار دوم امروز خود با «الهام علی اف»، رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد که هنوز جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است.