خون تازه ای در بخش مشارکت مردمی خوزستان در منابع طبیعی جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دانایی پیش از ظهر امروز در مراسم مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهار کرد: از سال ۹۲ تاکنون ۷۳ میلیارد تومان از وزارت نفت به اداره کل تخصیص داده شده و آن را به منظور اجرای عملیات بیابان زدایی در کانون های بحرانی فرسایش بادی و مناطق بیابانی عملیات نهال کاری و مالچ پاشی در سطحی معادل ۱۴ هزار هکتار انجام شد.

وی افزود: قریب به ۱۷ هزار هکتار برای کانون های فرسایش بادی با همکاری قرارگاه خاتم انجام شد.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تصریح کرد: موضوع ریزگردها در دو برهه زمانی اواخر سال ۸۷ و در سال ۹۳ با آیین نامه های جدا مطرح شد. در بحث ریزگردها که هم استانی های ما کلافه شده و این اواخر نیز شدت پیدا کرده است.



دانایی بیان کرد: دولت ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه مصوب کرد ولی فقط هفت درصد از آن را به استان تخصیص دادند. البته با همین اختصاص کم هم اداره کل موفق شد تا ۳۳ درصد معادل ۳ هزار و ۶۸۹ هکتار عملیات نهال کاری را انجام دهد.

وی عنوان کرد: در بحث حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع دو کار اساسی انجام شد که اولویت بخشیدن به بخش منابع طبیعی در این حوزه و سوق دادن بخش عمده ای از اعتبارات به این حوزه است.



معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با اشاره به اینکه ضریب حفاظتی ما از روند قبلی افزایش پیدا کرد، گفت: در بخش احیای مجدد ماده سه که یکی از موتورهای حرکتی منابع طبیعی در زمینه جذب و توسعه مشارکت های مردمی در بخش جنگل، بیابان و مراتع است بسیاری از کارهای زمین مانده تعیین تکلیف شده و خون تازه ای در بخش مشارکت مردمی عموم مردم جاری شد.

دانایی خبر داد: بیش از ۱۲۰ نفر نیروی جدید از سال ۹۳ به بعد با استفاده از آزمون و ظرفیت ناظران بخش کشاورزی استخدام شدند.

وی یادآور شد: با اقدامات مؤثر کمیته فنی و سیاست گذاری های فنی و اجرایی در بحث معادن و شورای حفاظت از بیت المال کارهای خوبی را انجام دادیم.