گمرگ دوغارون در محاصره سیل است

حسین شرافتی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: آب در گمرک دوغارون فروکش کرده و هم اکنون هلال احمر و سپاه و شورای تامین با تمام توان در حال خدمت رسانی و امدادرسانی هستند.

وی با اشاره به اینکه دام‌های روستایی در حال انتقال هستند، ادامه داد: تمام تلاش ما این است که تا پایان شب گمرک نیز بازگشایی شود.

فرماندار تایباد با بیان اینکه تعدادی از پل‌ها نیز ترک خورده اند، تاکید کرد: از مردم خواهش داریم در حاشیه رودخانه‌ها و پل‌ها قرار نگیرند تا اتفاقی ناگهانی رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش میان‌ولایت دو بند طبیعی داشتیم و برای شکستگی آن ها به سبب بروز تهدیداتی، نگران بودیم.

شرافتی‌راد به شکسته شدن این سد اشاره کرد و گفت: روستاها به سرعت تخلیه شدند، اما حدود یک میلیون لیتر مکعب آب از حوزه آبریز ما خارج شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب نیز آب ذخیره شد.

وی ادامه داد: مقرر است با ورود استاندار خراسان رضوی به شهرستان تایباد، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز تشکیل شود.