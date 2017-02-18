گمرگ دوغارون در محاصره سیل است

حسین شرافتیراد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: آب در گمرک دوغارون فروکش کرده و هم اکنون هلال احمر و سپاه و شورای تامین با تمام توان در حال خدمت رسانی و امدادرسانی هستند.
وی با اشاره به اینکه دامهای روستایی در حال انتقال هستند، ادامه داد: تمام تلاش ما این است که تا پایان شب گمرک نیز بازگشایی شود.
فرماندار تایباد با بیان اینکه تعدادی از پلها نیز ترک خورده اند، تاکید کرد: از مردم خواهش داریم در حاشیه رودخانهها و پلها قرار نگیرند تا اتفاقی ناگهانی رخ ندهد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش میانولایت دو بند طبیعی داشتیم و برای شکستگی آن ها به سبب بروز تهدیداتی، نگران بودیم.
شرافتیراد به شکسته شدن این سد اشاره کرد و گفت: روستاها به سرعت تخلیه شدند، اما حدود یک میلیون لیتر مکعب آب از حوزه آبریز ما خارج شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب نیز آب ذخیره شد.
وی ادامه داد: مقرر است با ورود استاندار خراسان رضوی به شهرستان تایباد، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز تشکیل شود.
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