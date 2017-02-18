تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شیفت صبح فردا در مشهد

محمدرضا فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به علت بارش برف و لغزندگی معابر برخی از مدارس در سطح خراسان رضوی تعطیل خواهند بود، اظهار کرد: مدارس ابتدایی و متوسطه اول در مشهد فردا یکشنبه (اول اسفندماه) در شیفت صبح تعطیل و متوسطه دوم با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

وی افزود: همه مقاطع تحصیلی در مناطق گلبهار، میان جلگه، احمدآباد، کدکن، کلات، قوچان، زبرخان، چناران، تربت جام، تایباد، باخرز، صالح آباد و فریمان در نوبت صبح تعطیل بوده و در شهرستان خواف مقطع ابتدائی و در جلگه رخ ابتدائی و متوسطه اول تعطیل است.

مدیر روابط عمومی آموزش پرورش خراسان رضوی ادامه داد: در منطقه شهری تبادکان نیز مانند مشهد مقطع ابتدائی و متوسطه اول در نوبت صبح تعطیل و متوسطه دوم با یک ساعت تاخیر آغاز می شود اما کلیه مقاطع تحصیلی در منطقه روستایی تبادکان نوبت صبح فردا تعطیل خواهند بود.