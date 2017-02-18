  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

مدیر روابط عمومی آموزش پرورش خراسان رضوی خبرداد:

تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شیفت صبح فردا در مشهد

تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شیفت صبح فردا در مشهد

مشهد ـ مدیر روابط عمومی آموزش پرورش خراسان رضوی گفت:مدارس ابتدایی و متوسطه اول در مشهد فردا یکشنبه اول اسفندماه ۱۳۹۵ در شیفت صبح تعطیل است.

محمدرضا فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به علت بارش برف و لغزندگی معابر برخی از مدارس در سطح خراسان رضوی تعطیل خواهند بود، اظهار کرد: مدارس ابتدایی و متوسطه اول در مشهد فردا یکشنبه (اول اسفندماه) در شیفت صبح تعطیل و متوسطه دوم با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

وی افزود: همه مقاطع تحصیلی در مناطق گلبهار، میان جلگه، احمدآباد، کدکن، کلات، قوچان، زبرخان، چناران، تربت جام، تایباد، باخرز، صالح آباد و فریمان در نوبت صبح تعطیل بوده و در شهرستان خواف مقطع ابتدائی و در جلگه رخ ابتدائی و متوسطه اول تعطیل است.

مدیر روابط عمومی آموزش پرورش خراسان رضوی ادامه داد: در منطقه شهری تبادکان نیز مانند مشهد مقطع ابتدائی و متوسطه اول در نوبت صبح تعطیل و متوسطه دوم با یک ساعت تاخیر آغاز می شود اما کلیه مقاطع تحصیلی در منطقه روستایی تبادکان نوبت صبح فردا تعطیل خواهند بود.

کد مطلب 3910726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها