هماهنگي دستگاههاي فرهنگي براي بهره گيري مناسب از فرصت معنوي رمضان ضروري است

حجت الاسلام عباس اسكندري معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه احكام ديني ما منطبق با فطرت دروني انسان است، اظهار داشت: بي ترديد چنانچه احكام ديني به درستي و با بهره گيري از شيوه هاي جذاب و تأثيرگذار تبيين و تشريح شوند، اثرات سازنده آنها را در ميان اقشار مختلف جامعه شاهد خواهيم بود .

وي با بيان اينكه اگر احساس مي كنيم اقبالي از سوي مردم وجود ندارد، يا در پيام رساني مشكل داشتيم يا مخاطب آمادگي دريافت پيام را نداشته است، تصريح كرد: توجه به مباني و آموزه هاي ديني در ميان مردم، رشدي صعودي را طي مي كند كه اين امر در مراسم مختلف ديني و مذهبي به خوبي مشهود است .

حجت الاسلام اسكندري افزود: مردم ما فضاي خاص ماه مبارك رمضان را خوب دريافت كردند و مسائل مربوط به اين ماه را به خوبي فهميدند .

وي در ادامه به برنامه ريزيهاي سازمان تبليغات اسلامي اشاره كرد و گفت: سازمان تبليغات با توجه به اين زمينه و رويكرد موجود تلاش مي كند كه بستر لازم براي رشد اين موهبت الهي را بيش از گذشته فراهم كند و از اين رو سال به سال شاهد اقبال هر چه بيشتر مردم به برنامه هاي ديني و معنوي هستيم .

حجت الاسلام اسكندري تأكيد كرد: رشد و بالندگي در عرصه مسائل فرهنگي در جامعه بسيار چشمگير است به ويژه در ميان جوانان و نوجوانان . يكي از شاخصهاي مهم اين گسترش، حضور گسترده مردم در مناسبتهاي ديني چون شبهاي قدر، مراسم اعتكاف، مناسبتهاي ديني و مذهبي مشاهده مي شود.

وي با بيان اينكه مردم از اعزام مبلغ استقبال فراواني كرده اند، برنامه هايي در اين زمينه از سوي سازمان تبليغات اسلامي طراحي كرده شده است، گفت: در اين ماه مبارك رمضان اعزام كه از سوي اين سازمان صورت گرفته در طول تاريخ اعزام مبلغ بي سابقه بوده است. عليرغم اينكه ده روز از ماه رمضان گذشته ، همچنان شاهد درخواستهاي مردمي جهت اعزام مبلغ هستيم كه در حقيقت دفاتر استاني ما غافلگير شده اند.

وي با اشاره به اينكه درخواست روحاني ، مبلغ و خطيب از مواردي است كه بسيار مورد توجه است، افزود: طي برنامه ريزي هاي آينده سعي بر اين است كه هم اعزام را از نظر كميت گسترش دهيم و هم با برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي بر كيفيت و عمق تبليغ بيفزاييم و از سوي ديگر با تخصصي كردن امر تبليغ براي اقشار مختلف و طبقات گوناگون جامعه مبلغاني متناسب با آن قشر و اعزام كنيم.

حجت الاسلام اسكندري اشاره كرد: موضوع مذكور هم در معاونت پژوهشي سازمان تبليغات و هم با همكاري دفتر تبليغات حوزه علميه قم در حال انجام است.

وي كار ديگر در همين زمينه را براي عمق بخشي و تبليغ تهيه محتوا عنوان كرد و گفت: موضوعات مورد نياز روز براي خصوص نسل جوان تهيه و تدارك ديده مي شود و در اختيار مبلغين قرار مي گيرد. بنابراين به دنبال اين مسئله هستيم كه هم وحدت رويه در امر تبليغ بوجود آوريم و هم به يكسان سازي سطح معلومات عمومي و ارتقاء فكري و انديشه اي جامعه بپردازيم.

وي با بيان اينكه يكي از چيزهايي كه جامعه را رنج مي دهد، شكاف طبقاتي فرهنگي است، اظهار داشت: در بسياري از مناطق كشور، فقر فرهنگي معمولا به دليل كم توجهي، كمبود امكانات و عدم جامع نگري در برنامه ريزي ها بود. بنابراين در نگاه آينده سعي مي شود اين شكاف طبقاتي با برنامه ريزي درست پر شود.

وي برنامه ديگر سازمان تبليغات را ايجاد يك موج فراگير در كشور اعلام و تصريح كرد: برگزاري كلاسها، جلسات عمومي تفسير قرآن است و چون در گذشته توجه لازم به آن صورت نگرفته، سازمان مصمم است مسئله قرآن كريم و انس و آشنايي هر چه بيشتر طبقات مختلف مردم را با اين گنجينه پربهاي الهي تقويت كند. ضمن اينكه طي برنامه ها پرداختن به موضوعات محوري چون توجه دادن مردم و هشدار به آنها نسبت به خرافات و گروهها و فرقه هاي وارداتي نيز انجام مي شود.

حجت الاسلام اسكندري با توجه به اينكه كه دشمن انسجام و يكپارچگي دين و مكتب را نشانه رفته است، يادآور شد: برنامه ريزان فرهنگي وظيفه دارند با هوشمندي اين توطئه فرهنگي دشمن را خنثي كرده و مردم به ويژه جوانان را در جريان اين حركت قرار دهند، بنابراين حدود 6 هزار جلسه گفتمان ديني در كشور طراحي شده كه تا پايان سال انجام و سالهاي آينده گسترده تر مي شود.

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در ادامه به ديگر برنامه هاي سازمان اشاره كرد و گفت: تشكلهاي ديني و مردمي به ويژه هيئت هاي مذهبي با حمايت و پشتيباني و برنامه ريزي هاي وسيع و گسترده را در عرصه ارتقاء فكري و فرهنگي جامعه بسيج كرده ايم و برنامه هاي گسترده اي براي آنها تدارك ديده ايم.

وي با اشاره به اينكه در حوزه مسجد هماهنگي هايي با ائمه جماعات انجام شده اظهار داشت: در اين خصوص پشتيباني هاي فكري و انديشه اي تدارك ديديم تا مساجد به عنوان قويترين پايگاههاي فرهنگي حوزه دين بيش از گذشته نقش آفريني كنند.

حجت الاسلام اسكندري با بيان اينكه اگر چه دست اندركاران مسائل فرهنگي در مدارس و مراكز علمي و تشكلهايي كه نهايت تلاش خود را انجام مي دهند اما اين كافي نيست، تصريح كرد: اول اينكه گستره مراكز آموزشي ما وسيع و دامنه دار است، از سوي ديگر امكاناتي كه نياز است در اختيار تشكلها قرار گيرد وجود ندارد و نكته ديگر اينكه فعاليتهاي فرهنگي در مراكز آموزشي با تلاش تشكلها و دست اندركاران امور به نتيجه نخواهد رسيد، چرا كه نياز به بازنگري اساسي و اصولي در امر آموزش و تربيت مدارس ديده مي شود.

حجت الاسلام اسكندري افزود: سازمان تبليغات در حيطه وظايف با توجه به تواني كه دارد سعي كرده است و با كارهايي چون مراكز گفتمان ديني، برگزاري نشست هاي علمي، برگزاري مسابقات فرهنگي، اعزام چهره ها و شخصيت هاي علمي مذهبي و معنوي به مراكز مختلف در اين راستا فعاليت مي كند.