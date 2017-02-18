مسئولان از هنجار شکنی ها در استان پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی در جمع طلاب، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و بسیجیان استان اظهارکرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن چشم دشمنان این نظام را خیره کرد.

وی بیان داشت: حضور همیشه در صحنه مردم در صحنه های مختلف انقلاب نشان از تعهد آنان با خدا و دین و اهل بیت(ع) است.

وی با بیان اینکه با وجود بیکاری ها مردم نمی توانند شاد باشند، گفت: مسئولان از هنجارشکنی در استان پرهیز کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه یک هفتم جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، عنوان کرد: رکود و جاده هایی که هر روز جان انسانها را می گیرد زمینه ای برای شادی مردم باقی نمی گذارد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه حل مشکلات مردم زمینه خوشحالی آنها را فراهم می کند، ادامه داد: مردم استان با مشکلات و کم‌کاری‌های مسئولان با تمامی شرایط می‌سازند و اعتراضی ندارند اما مطمئنا جایی که پای اعتقادات در میان باشد مردم سکوت نخواهند کرد.

وی با اذعان به اینکه دولت و مسئولان باید خدمتگزار مردم باشند، تصریح کرد: مسئولان باید سنجیده صحبت کنند و نباید زمینه اختلاف را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید بین مردم و یا بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، گفت:متاسفانه شاهد هستیم گاهی برخی از مسئولان اقداماتی خلاف قانون و خارج از ضابطه انجام می دهند که اگر از این استان بروند عواقب آن باقی خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان داشت: نباید فتیله اختلاف بین مردم را روشن کرد بلکه باید در جهت رفع و حل مشکلات آنها تلاش شود.