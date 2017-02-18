کسب رتبه اول مبارزه با مواد مخدر توسط بناب/ افزایش ۱۶درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر شنبه در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب با اعلام این خبر و همچنین با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی و همکاری های نزدیک و مثمرثمر سپاه ناحیه بناب و اداره اطلاعات شهرستان در امر مبارزه با مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان تصریح کرد: طی ۱۱ ماه گذشته سال جاری ۱۴۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر دراین شهرستان کشف و در همین مدت ۶۲۳ نفر معتاد و ۳۷۲ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه اعتیاد و تأکید بر استمرار تشکیل این کلاس ها، از مسئولان شبکه بهداشت و درمان به عنوان مسئول کمیته آموزش خواست همچنان نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی برای کارکنان ادارت و در سطح روستاها با هماهنگی بخشدار مرکزی اقدام نمایند.

رئیس شورای تأمین شهرستان بناب سپس با بیان اینکه پاکسازی مناطق آلوده مورد استقبال اهالی قرار گرفته بود، از مسئولان نیروی انتظامی نیز خواست نسبت به ادامه طرح پاکسازی در مناطق آلوده و همچنین برخورد با قاچاقچیان خرده فروش اقدام لازم را معمول دارند.

انجام ۹۶ مورد عملیات پاکسازی در نقاط آلوده شهرستان بناب

بنابراین گزارش، فرمانده نیروی انتظامی بناب نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این نیرو در ۱۱ ماه گذشته سال جاری گفت: میزان کشفیات مواد مخدر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ رمضان اللهوردیان با اشاره به انجام ۹۶ مورد عملیات پاکسازی در نقاط آلوده شهرستان تصریح کرد: طی این مدت آمار دستگیری معتادان و قاچاقچیان به ترتیب ۴۸ و ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های نزدیک سپاه و اداره اطلاعات شهرستان در بحث مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر افزود: برخورد با خرده فروشان جزو برنامه های روزانه این نیرو بوده و پاکسازی مناطق آلوده نیز همچنان جزو برنامه های کاری ماست.

این افسر مسئول انتظامی در ادامه با اشاره به بازگشایی و شروع مجدد فعالیت کمپ ترک اعتیاد شهرستان بعد از مدتی تعطیلی از مسئولان خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا این مرکز صرفاً نسبت به پذیرش معتادان این شهرستان مبادرت کند.

عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر بناب مثبت است

این گزارش می افزاید، مسئول اداره تبلیغات اسلامی بناب نیز در این جلسه با مثبت خواندن کارنامه عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان اذعان کرد: ای کاش این اقدامات در سال های گذشته صورت می گرفت تا امروز شاهد این همه مشکل در بحث اعتیاد نبودیم.

حجت الاسلام رسول یگانه افزود: من معتقدم بیش از ۷ هزار نفر طی یکسال گذشته در بحث کلاس های آموزشی در شهرستان شرکت نموده اند ولی مشکل ما این است که در بحث تهیه و تنظیم گزارشات این جلسات خوب عمل نمی کنیم و در کل در بحث گزارش نویسی مشکل داریم.

وی اظهار امیدواری کرد، برخی نغمه ها مانع ادامه مستمر در امر مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان نباشد.