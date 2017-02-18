باند طوفان در مشهد متلاشی شد/تغییر زمان اعزام مشمولان خدمت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، سردار بهمن امیری مقدم اظهار کرد: با دستگیری اعضای باند سارقان معروف به طوفان در مشهد، این باند با ۸۴ فقره سرقت متلاشی شد.

وی ادامه داد: این باند که خودرو و وسائل داخل خودرو ها را سرقت می کردند پس از تحقیقات گسترده دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری سه نفر مرتبط با این سرقت ها بیان کرد: در مخفیگاه یکی از اعضای باند، تعدادی چک پول تقلبی، برگ سبز جعلی خودرو، گواهینامه جعلی و تعداد زیادی مدارک اصلی خودرو کشف شد.

وی در ادامه افزود: اعضای این باند در بازجویی های خود به دو فقره سرقت خودرو ۲۰۶ و سمند و ۸۰ فقره سرقت وسائل داخل خودرو اعتراف کردند.

امیری مقدم با اشاره به دستگیری یک مالخر نیز پس از اعترافات اعضای باند، گفت: متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.



تغییر زمان اعزام مشمولان خدمت سربازی در خراسان رضوی

سرهنگ سید مهدی تقوی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی خراسان رضوی نیز از تغییر زمان اعزام مشمولان خدمت سربازی در این استان خبر داد.

وی تصریح کرد: در پی بارش سنگین برف در خراسان رضوی تاریخ اعزام تمرکزی مشمولان خدمت وظیفه از روز یکم اسفند ماه به روز سوم اسفند ماه موکول شد.

تقوی در ادامه عنوان کرد: مشمولان وظیفه با توجه به این تغییر زمان ، روز سه شنبه برای اعزام به خدمت به حوزه نظام وظیفه خراسان رضوی مراجعه کنند.