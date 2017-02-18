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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۳

رئیس سازمان راهداری کشور خبرداد:

مرمت پل‌های آسیب دیده در اولویت سازمان راهداری

مرمت پل‌های آسیب دیده در اولویت سازمان راهداری

جهرم- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: مرمت پل های آسیب دیده جهرم در اولویت سازمان قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان بعدازظهر شنبه در نشست بررسی خسارتهای ناشی از بارندگی در شهرستان جهرم گفت: اولویت ما مرمت پل های آسیب دیده ناشی از طغیان آب در شهرستان جهرم است.

وی افزود: همچنین برای پیشگیری از آسیب به دیگر پل های درمعرض خطر نیز باید تمهیداتی اتخاذ شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به اینکه مرمت این پل ها از اعتبارات این سازمان انجام می شود، تاکید کرد: تلاش داریم پل کشه برفی در محور جهرم به شیراز که در بارندگی روزهای گذشته آسیب دیده بود با سرعت بیشتر بازسازی شود.

وی همچنین خواستار ارائه طرح های پیشنهادی توسط مشاوران در راستای اقدامات اصلاحی برای بازسازی پل های آسیب دیده شد.

کد مطلب 3910744

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