در صورت پیروزی در همه پرسی به حزب عدالت و توسعه باز میگردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تازه ترین سخنان خود در خصوص همه پرسی این کشور گفت که اگر همه پرسی در خصوص استقرار نظام ریاست جمهوری به جای نظام پارلمانی رای بیاورد، وی از سمت خود کناره گیری کرده و مجددا به حزب خود یعنی حزب عدالت و توسعه بازخواهد گشت.

وی گفت: زمانی که رای «آری» از همه پرسی بیرون آمد، فرصتی خواهد بود برای من تا به حزبی که در آنجا متولد شدم بازگردم.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت لزوم تغییر نظام سیاسی ترکیه به ریاست جمهوری، نسبت به استقرار نظام سیاسی جدید تا انتخابات سال ۲۰۱۹ میلادی که قرار است دو سال دیگر در ترکیه برگزار شود، ابراز امیدواری کرد.

ما نیازمند این هستیم که فرآیند انتقال به شکلی مناسب انجام شود. به عنوان مثال، قدم اول برای انتقال این است که رئیس جمهور بتواند (در زمان ریاست جمهوری) عضو حزب هم باشد. زمانی که نتیجه همه پرسی «آری» شد، فرصتی برای ما پیش خواهد آمد تا عضو حزبی شویم که در آن متولد شده ایم. شرایطی وجود ندارد که به عنوان مانعی بر سر این راه باشد. امکان (ایجاد) فرآیند عضو شدن در حزب وجود خواهد داشت. مطمئنا این فرآیندی انتقالی است که از سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد. این مسیری سودمند تر برای کشور خواهد بود تا با ارزیابی این فرآیند برای (انتخابات) ۲۰۱۹ آماده شود.

اردوغان در خصوص موانع قانونی موجود بر سر راه این تغییر در قانون اساسی ترکیه، گفت که دولت و پارلمان این کشور با همکاری یکدیگر این موانع را از سر راه خود خواهند برداشت.