آلمان از طریق ناتو از عراق حمایت می کند/ تمجید از نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان دیدار کرد.

طرفین در جریان این دیدار درباره توسعه روابط دوجانبه و افزایش همکاری در تمامی زمینه ها به ویژه حمایت از نیروهای عراقی در روند مبارزه با تروریسم و عملیات آزادسازی استان نینوا و همچنین روند اصلاحات دولت در عراق گفتگو کردند.

مرکل نیز ضمن تاکید بر پایبندی به وحدت عراق تصریح کرد: آلمان از عراق به صورت مستقیم و از طریق ناتو حمایت می کند و این حمایت را گسترش خواهد داد. از احترام نیروهای عراقی به حقوق بشر و حفظ جان شهروندان تمجید می کنیم. من دستور داده ام تا نماینده ویژه ای در روزهای آتی به عراق سفر کند تا از طرح های دولت در عرصه اقتصاد حمایت کند.

گفتنی است، نخست وزیر عراق صبح امروز شنبه نیز با بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در دیدار با یکدیگر درباره مبارزه با گروه تروریستی داعش گفتگو کردند.