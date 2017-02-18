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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۵

قائم مقام وزیر بهداشت مطرح کرد:

بارندگی در جهرم مجروح نداشت/ آسیب دیدگی کامل سقف بیمارستان مطهری

بارندگی در جهرم مجروح نداشت/ آسیب دیدگی کامل سقف بیمارستان مطهری

جهرم-قائم مقام وزیر بهداشت گفت: هیچ فرد آسیب دیده ناشی از خسارت های باران در بیمارستان های جهرم بستری نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی بعدازظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات و خسارت های ناشی از بارندگی در شهرستان جهرم که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، گفت: دو خوابگاه و پردیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر اثر آبگرفتگی دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به خسارت های ناشی از باران در بیمارستان مطهری جهرم، بیان کرد: تمام سقف این بیمارستان مطهری آسیب دیده است.

قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: آسیب دیدگی بیمارستان سبب انتقال بخش ای.سی.ی.یو به دیگر بیمارستان جهرم شده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود بستری بودن ۱۵۰ بیمار در بیمارستان پیمانیه جهرم، افزود: خدمت رسانی به بیماران در سایر بیمارستان های جهرم به خوبی در حال انجام است.

حریرچی با اشاره به اینکه هیچ فرد آسیب دیده ناشی از خسارت های باران در بیمارستان های جهرم بستری نیستند، خاطرنشان کرد: بیشتر خسارت ها در حوزه درمانی مربوط به ساختمان ها و بناها است.

وی با اشاره به اینکه خسارت های ایجاد شده در ساختمان های دانشگاه و مراکز درمانی باید به طریقی جبران شود، عنوان کرد: سایر نیروهای امدادی و اورژانس در شرایط بحرانی اخیر تا کنون حضور فعال دارند.

کد مطلب 3910773

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