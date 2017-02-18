ناهماهنگی و کمبود ظرفیت از نقاط ضعف برگزاری جام جهانی کشتی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تجری با اشاره به رویکرد وزارت ورزش و جوانان مبنی بر واگذاری مسابقات بینالمللی ورزشی به استانها، گفت: چنین سیاستی موجب ظرفیتسازی و رشد ورزشهای بومی و تخصصی استانها میشود به عنوان مثال یکی از مصداقهای این سیاست، برگزاری جام جهانی کشتی در استان کرمانشاه است که با استقبال مردم مواجه شد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایده تمرکززدایی از پایتخت برای برگزاری مسابقات بین المللی نیازمند برنامهریزی و فراهم کردن برخی امکانات است، تصریح کرد: برخی از استانها ظرفیت بالقوه خوبی برای احداث زیربناهای ورزشی تخصصی هستند لذا چنین سیاستی زمینه رشد زیرساختهای ورزشی در سراسر کشور را به وجود میآورد.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری جام جهانی کشتی در کرمانشاه شور خاصی در بین مردم ایجاد کرد اما نباید فراموش کرد که به دلیل ظرفیت بسیار کم سالن برگزاری مسابقات، علاقه مندان به تماشای این رشته با محدودیت حضور در سالن مواجه شدند، افزود: بروز مشکلات در زمان برگزاری مسابقات با حضور وزیر وزرش و جوانان بررسی شد و وی قول مساعد برای رفع آنها و ایجاد زیرساختهای لازم در استان کرمانشاه داد.
تجری ناهماهنگی در برگزاری مسابقات و کمبود ظرفیت سالن کشتی را از جمله نقاط ضعف مدیریت برگزاری مسابقات جهانی کشتی در کرمانشاه دانست و ادامه داد: در این بین هماهنگی دستگاهها با یکدیگر نیز مناسب نبود و میتوان اذعان کرد آمادگی لازم برای مواجهه با تیمهای خارجی به درستی وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه در زمان برگزاری مسابقات حدود ۱۵۰۰ نفر پشت درهای ورزشگاه ماندند و نتوانستند در سالن حضور یابند و از نزدیک به تماشای مسابقه کشتی بپردازند، افزود: سالن برگزاری مسابقات ۳ هزار نفری بود که با توجه به اهمیت ورزش کشتی در کشور و سیل علاقمندان به این رشته در کرمانشاه اصلا کافی نیست؛ از این رو این مهم نیز از دیگر کاستی های میزبانی این مسابقات به شمار می آید.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خانه ملت خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری مسابقات هیچ هماهنگی با نمایندگان مجلس نشد تا بتوان از ظرفیتهای موجود بهره بیشتری برد و اعتبارات بهتری را برای برگزاری مسابقات کسب کرد.
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