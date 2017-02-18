به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی که در مسجد انبیاء محله پیروزی سخن می‌گفت افزود:‌ در صورت رعایت اصول ایمنی بسیاری از هزینه‌هایی که بابت خسارت‌های آتش سوزی و دزدی در کشور پرداخت می‌شود کاسته خواهد شد.



وی یاد آور شد:‌ سالانه ۳۰ هزار سوختگی ناشی از آتش‌سوزی در کشور رخ می دهد که در صورت رعایت اصول ایمنی می‌توان مانع بروز چنین حادثه‌هایی در کشور شود. همه تهرانی‌ها باید دست به دست هم دهند تا بتوانیم اصول ایمنی را در ۳۵۴ محله تهران به مرحله اجرایی برسانیم.



رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها ضمن درخواست از مردم برای رعایت اصول ایمنی در چهارشنبه سوری امسال گفت: باید حرکتی جهادگونه به وجود آوریم تا رعایت اصول ایمنی در اولویت زندگی شهروندان قرار بگیرد.



طلایی در این برنامه همچنین با اشاره به سی‌ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به دستاوردهای انقلاب اشاره کرد و افزود:‌ جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت مطلق، در خاورمیانه حرف اول را می‌زند و به عنوان قدرت برتر جهان شناخته می‌شود. تمامی این قدرت‌ها به برکت خون شهدا است که حتی باعث شده آمریکا جرات و قدرت حمله به ایران را نداشته باشد.



وی با بیان اینکه قدرت ملی ایران گفتمان انقلابی و ملی است خاطرنشان کرد: عمق استراتژیک کشور، مردم هستند و بزرگترین وظیفه و تکلیف ما حفظ این وحدت است تا در برابر تمامی مشکلات داخلی وخارجی مقاومت کنیم. با گفتمان انقلابی ملاحظه و سازش کردن معنا ندارد، مدیر و مسئول در هر سطحی است باید بتوانند ازایجاد مشکلات اقتصادی ورانت خواری جلوگیری و در صورت بروز برخورد کنند.



وی در پایان با اشاره به اینکه حفظ این گفتمان وظیفه اصلی تمامی مسئولان در کشور است، افزود: گفتمان غیرانقلابی هم در کشور وجود دارد که از گفتارها و رفتارها مشخص می‌شود. بین گفتمان مدیران با گفتمان مردم در بخش انقلابی فاصله وجود دارد که باید تلاش کنیم این فاصله برطرف شود.



در پایان این مراسم از خانواده آتش‌نشانان شهید منطقه و شهدای جنگ تحمیلی قدردانی شد.