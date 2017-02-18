۴۵۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدهای استان فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضاییان بعدازظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات و خسارت های ناشی از بارندگی در شهرستان جهرم که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، گفت: به طور متوسط در جریان بارندگی اخیر ۲۰۰ میلی متر باران در استان فارس باریده است.

وی جهرم را سومین نقطه پرباران استان در روزهای اخیر عنوان کرد و افزود: در طول این مدت ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدهای استان شده است.

معاون عمرانی استانداری فارس ادامه داد: همچنین حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب نیز به حجم سد سلمان فارسی افزوده شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه این بارندگی ها هیچ خسارت جانی در پی نداشته است، اظهارکرد: خسارت وارد شده به واحدهای مسکونی شهری و روستایی باید جبران شود.

رضاییان همچنین خواستار هدایت آب های سطحی درون سدها به مسیرهای امن شد.