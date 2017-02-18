پیمانکاران اردبیلی استفاده از مصالح بومی را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر پروژههای عمرانی قابلتوجهی در استان آغاز شده که ضروری است به منظور اجرای آن از ظرفیت پیمانکاران بومی و تولیدات بومی استان استفاده شود.
وی افزود: از جمله پروژهها پایاب خدا آفرین است که یکی از پروژههای تأثیرگذار عمرانی استان خواهد بود و پیمانکاران بسیاری در سطح کشور جهت اجرا در آن اعلام آمادگی کردهاند.
استاندار اردبیل متذکر شد: برای توسعه استان و رونق بخشی به تولیدات اولویت پروژههای عمرانی استفاده از تولیدات بومی است و حتی به منظور تشویق پروژهها به پیمانکاران بومی ۱۵ امتیاز پیش بینی شده است.
خدابخش تأکید کرد: در شورای فنی میتوان به پیمانکاران بومی امتیاز ویژه در نظر گرفت تا برای اجرای پروژههای عمرانی استان از ظرفیتهای خود استان استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی راکد استان اضافه کرد: در صورتی که بانکها تسهیلات درخواستی را پرداخت نمیکردند، اشتغال نزدیک به سه هزار نفر تهدید میشد.
به گفته استاندار اردبیل با توجه به هزینه کرد مطلوب تسهیلات بانکی انتظار میرود بانکها در ماه پایانی سال تعهدات خود را عمل کرده و نسبت به اعطای تسهیلات درخواستی اقدام کنند.
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