به گزارش خبرگزاری مهر، افشین حیدری ظهر امروز در مراسم معارفه خود، اظهار کرد: حوزه ورزش یک حوزه ای است که نمی توان دور آن دیوار کشید و یا افراد را با عنوان دوست خودی و یا ناخودی خطاب کرد. همچنین جوانان و فرهنگ جزو حوزه های مهم و والای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: در نظام اسلامی برای رسیدن به صندلی و هیچ جایگاهی هرگز رقابتی نداریم چون تمام این نظام و تمام کرسی هایی که خدمتگزاران حضور دارند برگرفته از خون جوانمردانی است که امروز شاید اگر حضور داشتند هر کدام وزیر بوده و یا در جایگاه والا به مردم خدمت می کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان عنوان کرد: خوزستان ظرفیت و پتانسیل بسیاری در حوزه ورزش دارد و یک استان جوان است.

حیدری ادامه داد: سمن ها و انجمن های مردم نهاد دولت های کوچکی هستنند که باید به آنها بها داد. امروز اگر دشمنان برای کشور برنامه ریزی می کنند هدف اولشان جوانان این نظام است.

وی بیان کرد: نگاه اول ما توسعه زیرساخت های ورزش در خوزستان است چون مشکلات بسیار زیادی در این زمینه داریم. بعد از ابلاغ حکم منتظر معارفه نماندم و از شهرستان های بسیاری بازدید کردم.

مدیرکل ورزش و جوانان با بیان اینکه شادگان اولین شهر بازدیدی بود، گفت: مشکلات حوزه ورزش خوزستان آنقدر زیاد هستند که با کمک من به تنهایی نمی شود آنها را حل کرد و تمامی مسئولان اجرایی باید نسبت به تعهدات اجتماعی خود احساس مسئولیت داشته باشند بنابراین دست کمک خود را به سمت تمامی مسئولان اجرایی دراز می کنیم.

حیدری تصریح کرد: اگر امروز استقلال خوزستان با اما و اگرهای بسیاری برای مسابقات اعزام می شود و یا در ملاشیه و عین دو زیرساخت ورزشی وجود ندارد به خاطر بی برنامگی و در عین حال عدم استفاده از ظرفیت های صنایع و بخش خصوصی خوزستان است.

وی بیان کرد: این مشکلات به خاطر جزیره ای عمل کردن در اداره کل ورزشی است که باید از این نوع مدیریت جدا شویم. همچنین ۲۷۱ پروژه نیمه تمام داریم که ۲۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای به پایان رساندن آنها نیاز داریم. خوشبختانه امروز تعامل خوبی بین مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وجود دارد. حوزه ورزش و جوانان مقدس و سرمایه گذاری در آن مصداق صدقه جاریه است.