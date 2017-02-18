خبرنگاران و فرمانده سپاه الغدیر یزد در منزل شهید منتظرقائم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ای که از چندی پیش در یزد برگزار شده، نشست‌های خبری فرمانده سپاه الغدیر استان یزد مدتی است که هر بار در منزل یکی از شهدای شاخص استان برگزار می‌شود.

این نشست امروز در منزل شهید منتظرقائم، نخستین فرمانده سپاه استان یزد و تنها شهید حادثه طبس برگزار شد.

شهید منتظرقائم که امسال به عنوان شهید شاخص سال ۹۵ شناسایی شده است، به عنوان شهید مبارزه با نفوذ نیز شناخته می‌شود.

این نشست به مناسبت برگزاری مراسم افتتاحیه همایش شهدای شاخص کشور که قرار است روز پنجم اسفندماه برگزار شود، در منزل شهید منتظرقائم برگزار شد.

در این نشست ضمن پاسخگویی سردار فتوحی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد به سئوالات خبرنگاران، همسر شهید منتظرقائم نیز به بیان خاطراتی از شهید والامقام حادثه طبس پرداخت.