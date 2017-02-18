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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل:

یک نوزاد در محوطه حیاط بیمارستان امام علی (ع) در آمل متولد شد

یک نوزاد در محوطه حیاط بیمارستان امام علی (ع) در آمل متولد شد

آمل - مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل از تولد یک نوزاد به صورت طبیعی در محوطه حیاط بیمارستان امام علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه قاسمی از تولد نوزاد به صورت طبیعی در داخل حیاط بیمارستان امام علی ع آمل خبرداد و افزود: قبل از ظهر شنبه مادر باردار با خودروی شخصی وارد حیاط بیمارستان شده بود که پسرش در داخل خودرو به دنیا آمده بود.

مدیرشبکه بهداشت و درمان آمل با بیان اینکه کارشناسان مامای بخش زایمان این بیمارستان در همان خودرو بند ناف نوزاد را قطع کردند ادامه داد: مادر و نوزاد به بخش منتقل و احوال مادر و نوزاد خوب است.

گفتنی است، بیمارستان امام علی ع آمل، تنها بیمارستان دولتی برای جراحی زایمان  در شهرستان است.

کد مطلب 3910805

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