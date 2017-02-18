یک نوزاد در محوطه حیاط بیمارستان امام علی (ع) در آمل متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه قاسمی از تولد نوزاد به صورت طبیعی در داخل حیاط بیمارستان امام علی ع آمل خبرداد و افزود: قبل از ظهر شنبه مادر باردار با خودروی شخصی وارد حیاط بیمارستان شده بود که پسرش در داخل خودرو به دنیا آمده بود.

مدیرشبکه بهداشت و درمان آمل با بیان اینکه کارشناسان مامای بخش زایمان این بیمارستان در همان خودرو بند ناف نوزاد را قطع کردند ادامه داد: مادر و نوزاد به بخش منتقل و احوال مادر و نوزاد خوب است.

گفتنی است، بیمارستان امام علی ع آمل، تنها بیمارستان دولتی برای جراحی زایمان در شهرستان است.