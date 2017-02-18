متعهد به امنیت اسرائیل در برابر ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که واشنگتن نسبت به این مساله که ایران هیچگاه نتواند با استفاده از تسلیحات هسته ای رژیم اسرائیل را تهدید به نابودی کند متعهد است.

وی همچنین با تکرار ادعاهای نخ نمای کاخ سفید و تل آویو با «حامی تروریسم دولتی» خواندن تهران، ایران را متهم به برهم زدن ثبات در منطقه متهم کرد.

پنس گفت: به لطف پایان یافتن تحریم های ایران تحت توافق هسته ای، ایران اکنون به منابع جدیدی برای دامن زدن به این تلاش های خود دست یافته است.

وی افزود: اجازه دهید واضح سخن بگویم: آمریکا در دوران ترامپ کاملا به این تضمین خود که ایران هیچگاه نخواهد توانست به سلاح هسته ای با توانایی تهدید دیگر کشورها، متحدین ما در منطقه به ویژه اسرائیل دست یابد، متعهد خواهد بود.