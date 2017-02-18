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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

رئیس سازمان صنعت و معدن اردبیل:

۱۱۸ واحد تولیدی در اردبیل تسهیلات بانکی دریافت کردند

۱۱۸ واحد تولیدی در اردبیل تسهیلات بانکی دریافت کردند

اردبیل – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از اختصاص تسهیلات بانکی به ۱۱۸ واحد تولیدی راکد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در ۵۵ جلسه وضعیت اغلب واحدهای تولیدی راکد استان را بررسی کرده است.

وی افزود: در برخی از این واحدها مشخص شده تنها با دریافت تسهیلات واحد تولیدی از رکود خارج شده و اشتغال کارکنان آن حفظ خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکنون ۱۱۸ طرح صنعتی به میزان ۱۳۰ میلیارد تومان و ۱۵۹ طرح کشاورزی به میزان ۸۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند.

عاملی تأکید کرد: بعد از اختصاص تسهیلات کمیته نظارت و بازرسی تشکیل شده و وضعیت هزینه کرد تسهیلات در این واحدها بررسی شده است.

وی متذکر شد: در پی بازرسی از ۷۶ واحد تولیدی مشاهده شده در ۶۶ واحد تسهیلات در محل هزینه شده و در واقع اغلب واحدهای صنعتی تسهیلات را در محل درست به کار گرفته‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ایجاد اشتغال و تثبیت اشتغال در واحدهای تولیدی ذکر شده اضافه کرد: در واقع عملکرد ستاد تسهیل مؤثر بوده و دریافت تسهیلات به رونق بخش تولید استان کمک کرده است.

کد مطلب 3910808
محمد میرزایی ناطق

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