مدارس مازندران روز یکشنبه دایر است

علی نبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برودت و سرمای هوا اظهار داشت: طبق تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس استان در روز یکشنبه دایر است و تعطیل نخواهد بود و دانش آموزان به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.

وی درباره وضعیت راههای استان افزود: با تلاش راهداران و گروه های راهداری و پلیس راه، تمامی راههای استان باز بوده و تردد در آن جریان دارد.

معاون استاندار مازندران میزان مصرف گاز را در سرمای اخیر بالای ۲۹ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: خوشبختانه به رغم سرمای شدید هوا با افت فشار گاز مواجه نبوده ایم.

طبق تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس مازندران روز شنبه به دلیل برودت هوا و بارش برف تعطیل شده بود.