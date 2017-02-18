  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

معاون امور عمرانی استاندار مازندران:

مدارس مازندران روز یکشنبه دایر است

مدارس مازندران روز یکشنبه دایر است

ساری - معاون امور عمرانی استانداری مازندران گفت: مدارس مازندران روز یکشنبه دایر است و دانش آموزان باید سر کلاس های درس حاضر شوند.

علی نبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برودت و سرمای هوا اظهار داشت: طبق تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس استان در روز یکشنبه دایر است و تعطیل نخواهد بود و دانش آموزان به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.

وی درباره وضعیت راههای استان افزود: با تلاش راهداران و گروه های راهداری و پلیس راه، تمامی راههای استان باز بوده و تردد در آن جریان دارد.

معاون استاندار مازندران میزان مصرف گاز را در سرمای اخیر بالای ۲۹ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: خوشبختانه به رغم سرمای شدید هوا با افت فشار گاز مواجه نبوده ایم.

طبق تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس مازندران روز شنبه به دلیل برودت هوا و بارش برف تعطیل شده بود.

کد مطلب 3910813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها