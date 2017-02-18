توجه به کیفیت پخت نان و استانداردسازی آرد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان استان که در دفتر معاونت امور اقتصادی استانداری برگزار شد اظهار کرد: در سبد غذایی مردم ما نان مهم ترین بخش را تشکیل می دهد لذا استاندارد سازی کیفیت آرد و نان ضروری است.

وی افزود: بهداشت نان هم باید مورد توجه قرار گیرد و از دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر نهادهای مربوط در این خصوص انتظار داریم در این زمینه کنترل لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان در ادامه بیان کرد: زمان پخت نان هم مهم است و باید بتوان در همه ساعات برای مردم خدمات ارائه کرد.

حبیبی تصریح کرد: با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های گذشته صدور مجوز برای راه اندازی نانوایی های یارانه ای ممنوع است اما برای واحدهای آزادپز با توجه به بخشنامه و در نظر گرفتن شرایط استان، با اعلام نظر کارشناسی اتحادیه پس از دریافت تقاضا و سپس ارجاع به کمیسیون نظارت برای تصمیم گیری نهایی امکان پذیر است.

وی بیان کرد :هدف از توسعه آزاد پزی ها، بالارفتن کیفیت است در حالی که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

حبیبی همچنین بااشاره به تعداد نانوایی های دوگانه سوز استان گفت: تعداد 25 نانوایی دوگانه سوز برای استان قزوین پیش بینی شده که بسیار کم است لذا ضرورت دارد تعداد این واحدها افزایش یابد.

معاون استاندار در پایان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه آغاز سال جدید و تعطیلات نوروزی بیان کرد: قزوین به عنوان مقصد گردشگری باید آمادگی کامل برای استقبال از گردشگران را داشته باشد و در این رابطه لازم است نانوایان کشیک مشخص شده و لیست آن ها به عوامل ستاد نوروزی ارائه شود تا بتوان بر ارائه خدمت نانوایی ها در این ایام نظارت کرد.