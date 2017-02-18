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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰

سفر قریب الوقوع «احمد ابوالغیط» به بغداد

سفر قریب الوقوع «احمد ابوالغیط» به بغداد

دبیرکل اتحادیه عرب در دیدار با نخست وزیر عراق در مونیخ، از تصمیمش برای سفر به بغداد در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد.

«ابوالغیط» در این دیدار ضمن تمجید از پیروزی های نیروهای عراقی و بازگشت شهروندان این کشور به مناطقشان، تاکید کرد که با احترام به جایگاه عراق و توانایی مردم این کشور نگاه می کند.

وی در ادامه تصریح کرد که قصد دارد به زودی به بغداد سفر کند و این اتحادیه در کنار عراق و وحدت و حاکمیت این کشور خواهد ماند.

ابوالغیط همچنین بر ضرورت حضور عراق در نشست آتی اتحادیه عرب در اردن تاکید کرد.

از سوی دیگر، العبادی نیز بیان داشت که در حال انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در عراق هستیم و افزایش اطمینان و همکاری میان شهروندان و نیروهای عراقی مایه خوشحالی ما است.

گفتنی است، نخست وزیر عراق صبح امروز شنبه نیز با بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در دیدار با یکدیگر درباره مبارزه با گروه تروریستی داعش گفتگو کردند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در دیدار با نخست وزیر عراق در مونیخ بر حمایت برلین از بغداد در مبارزه با تروریسم از طریق ناتو تاکید کرد.

کد مطلب 3910818

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