مایحتاج عمومی مردم برای تعطیلات نوروز به اندازه کافی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در سومین نشست ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان، عنوان کرد: سیاست تنظیم بازار در تمامی کشورها و نظام های اقتصادی متداول است و برای اینکه بتوان از نوسان قیمت ها جلوگیری کرد، دولت قیمت گذاری و تنظیم بازار را انجام می دهد که هدف از این کار برقراری عرضه و تقاضا و تعادل در قیمت هاست.

وی با اشاره به طرح نظارت و بازرسی بازار برای ایام نوروز، ادامه داد: در این ایام بازار باید به طور مستمر پایش شود و برای تامین و توزیع به موقع اقلام برنامه ریزی صورت گیرد و بر عرضه کالا نظارت شود.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: مایحتاج عمومی مردم برای ایام پایان سال و تعطیلات نوروز باید به اندازه کافی تامین شود.

جادری بر لزوم جلوگیری از افزایش غیرمنطقی کالاها تاکید کرد و بیان داشت: شکایت های مردمی در خصوص قیمت ها باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و همچنین هماهنگی برای برگزاری گشت های مشترک بازرسی از بازار صورت گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: طرح نظارتی بازار برای ایام نوروز از اول اسفند تا پایان فروردین ماه به مدت دو ماه برگزار می شود.

خلیل قاسمی افزود: در استان هرمزگان ۳۵ هزار واحد صنفی در قالب ۱۴۲ اتحادیه صنفی فعالیت می کنند و ۸۰ بازرس در سطح استان در این ایام بر بازار نظارت می کنند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام هرمزگان هم در ادامه این نشست، اظهار داشت: برای ایام نوروز ۵۰۰ تن مرغ منجمد در استان ذخیر سازی شده که بخش عمده آن از مرغ تولیدی در استان است و با قیمت هر کیلو پنج هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می شود.

تقی زاده اضافه کرد: همچنین ۲۰۰ تن گوشت قرمز نیز ذخیره سازی کرده ایم که با قیمت هر کیلو ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می شود.

اسدپور مدیرعامل سازمان تعاون روستایی هرمزگان نیز عنوان کرد: برای تعطیلات نوروز ۳۰۰ تن سیب و ۴۰۰ تن پرتقال در استان ذخیره سازی شده که برای ایام نوروز توزیع می شود.

دشوارگر مدیرعامل شرکت غله هرمزگان نیز در این نشست بیان داشت: برای تعطیلات نوروز ۶۰۰ تن برنج در استان ذخیره سازی شده و شکر نیز به میزان مورد نیاز تامین شده است.

همچنین عباس زاده معاون اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: طرح نظارتی برای نوروز را آغاز کرده ایم و سامانه تلفنی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی نیز برای طرح شکایات شهروندان راه اندازی شده است.