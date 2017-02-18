ورزشکاران ناشنوای چهارمحال وبختیاری حامی مالی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، فرزاد رحیمی گفت: نبود حامی مالی از مهم‌ترین مشکلات ورزشکاران ناشنوای این استان است که با توجه به حضور پررنگ آنان در مسابقات ملی و جهانی در سال‌های اخیر، حمایت‌های مالی می‌توانند سبب ارتقای ورزش این عده از معلولان شود.

فرزاد رحیمی بابیان اینکه آمار دقیقی از تعداد ورزشکاران ناشنوای چهارمحال و بختیاری وجود ندارد؛ اظهار داشت: به‌طورمعمول، آمارگیری از ورزشکاران فعال در رشته‌های مختلف بر اساس تعداد کارت‌های بیمه ورزشی صادرشده، انجام می‌شود و به دلیل آنکه در بسیاری از کارت‌های صادرشده برای ناشنوایان عنوان هیئت ناشنوایان درج نمی‌شود نمی‌توان آمار صحیحی از ناشنوایان ورزشکار در دست داشت.

وی با اشاره به برگزاری بیست و سومین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان، افزود: المپیک ناشنوایان سال آینده از ۲۷ تیر تا هشت مرداد در کشور ترکیه برگزار و پیش‌بینی می‌شود حداقل چهار نفر از ورزشکاران ناشنوای استان با کسب رکوردهای ورودی و موفقیت در اردوهای ارزیابی تیم‌های ملی در جمع اعضای کاروان اعزامی ایران به این رقابت‌ها قرار گیرند.