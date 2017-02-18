جشنواره هفت سین و سبزه های نوروزی در شهرکرد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، محمدرضا امیدی اظهار داشت: این جشنواره با هدف حفظ و احیای سنت های بومی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی بین شهروندان در راستای حفظ و احیای فرهنگ اسلامی توسط سازمان رفاهی، تفریحی شهرداری شهرکرد برپا می شود.

مدیر عامل سازمان رفاهی، تفریحی شهرداری شهرکرد افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره در بخش های چینش سفره هفت سین با محوریت سفره های سنتی و مدرن و ابداع طرح های سفره هفت سین و همچنین دربخش سبزه آرایی، باید توجه ویژه به آداب و رسوم بومی و محلی را داشته باشند.