به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بسیج، حجت الاسلام نصرالله پژمان بیان داشت: در مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که همه‌کسانی که عمر و تلاش خود را در مسیر هنر قرار داده‌اند پاس داشته شوند و امیدواریم زیرساخت‌های لازم را برای عرضه هنر فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام پژمان فر در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج در بندرعباس اظهارداشت: امروز چیزی که در کلام هستی باعث پایداری خواهد شد امری است که با خدا گره‌خورده باشد و هنر به دلیل اینکه وجه الله است در نظام هستی پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که همه‌کسانی که عمر و تلاش خود را در مسیر هنر قرار داده‌اند پاس داشته شوند و امیدواریم زیرساخت‌های لازم را برای عرضه هنر فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام پژمان فر بیان داشت: تئاتر باید در مسیر رفع محجوریت قرار گیرد چون هنری است که امتیازات ویژه‌ای دارد و باهنر دیگری قابل قیاس نیست باید حضور این هنر را در دیگر عرصه‌ها بگسترانیم که در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه به اندازه بضاعت موجود به این هنر نگاه شده است.

وی تصریح کرد: اصل مهم در چنین جشنواره‌هایی انتقال توانمندی‌ها به نسل جدید است و زمانی که با پیشتازان این عرصه صحبت می‌کنم به موضوع حفظ داشته‌ها تأکیددارم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای تئاتر در مساجد از نکات برگزیده جشنواره امسال بود، گفت: تأکید بر ظرفیت شهرستان‌ها را در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار داده‌ایم، لذا اعتبارات را به سویی برده‌ایم که غیرمتمرکز باشد و امیدوارم از سال 1396 رشد فرهنگی قابل‌توجهی را در شهرستان‌های مختلف داشته باشیم.